В Одесской области 10-летний мальчик получил черепно-мозговую травму после наезда грузового поезда

Поезд, наехавший на ребенка. Фото: Нацполиция

В Одесской области 10-летний мальчик вышел на железнодорожные пути перед грузовым поездом и получил черепно-мозговую травму. Ребенка госпитализировали, а уже попадавшие в поле зрения полиции родители снова могут быть привлечены к ответственности.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

По информации полиции, мальчик, проживающий в селе Владимировка, самовольно покинул дом в 4 утра, когда родители спали, и вышел на железнодорожные пути недалеко от села. Машинист грузового поезда вовремя заметил ребенка, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Медики оперативно госпитализировали мальчика в больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму. Состояние ребенка на момент госпитализации остается серьезным.

Что говорят родители ребенка

Родители мальчика, воспитывающие еще пятерых детей, рассказали, что их младший сын имеет легкую умственную отсталость и уже неоднократно убегает из дома. На этот раз он сумел покинуть дом через незапертую дверь, о чем родители узнали лишь утром от полицейских. В полиции отмечают, что семья уже была в поле зрения правоохранителей. В начале июля этот ребенок уже убегал из дома, и правоохранители вернули его, составив на мать протокол за уклонение от исполнения обязанностей по обеспечению условий жизни и воспитания детей. Этот случай находится на рассмотрении суда.

Какое наказание за неисполнение родительских обязанностей

Полицейские составили протокол на мать по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд может наложить штраф в размере от 850 до 1700 гривен или вынести предупреждение.