Российский экспрезидент Медведев снова угрожает Одессе

Экс президент России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Из-за последних событий в Курской области экс президент России снова угрожает "взять" Одессу в своих заявлениях. Так, политик считает, что так называемая "специальная военная операция" должна приобрести открыто экстерриториальный характер, и призывает оккупантов захватить Южную Пальмиру.

Об этом в четверг, 8 августа, он заявил в своем Telegram-канале.

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Заявление российского Медведева

В своем сообщении Медведев придумал причины и цели операции, проведенной со стороны ВСУ. Он пишет, что основная — оттянуть российские войска.

"Это попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород", — говорится в заявлении экс президента России.

Угрозы Одессы

Кроме этого, по мнению Медведева, с этого момента так называемая "специальная военная операция" должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Она не должна ограничиваться только захваченными территориями, но и распространяться на другие регионы Украины, такие как Одесса, Харьков, Днепр, Николаев и даже Киев.

"Есть и еще одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должно приобрести открыто экстерриториальный характер. Можно и нужно идти на земли пока существующей Украины. В Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев. Киев и дальше", — пишет Медведев.

Следует отметить, что Медведев уже неоднократно отмечался громкими заявлениями по поводу вторжения РФ в Украину. Так, он уже высказывал мнение, что город должен быть оккупирован из-за того, что одесситы говорят на русском.