Російський експрезидент Медведєв знову погрожує Одесі

Експрезидент Росії Дмитро Медвєдєв. Фото: росЗМІ

Через останні події у Курській області експрезидент Росії знову погрожує "взяти" Одесу у своїх заявах. Так, політик вважає, що так звана "спеціальна військова операція" має набути відкрито екстериторіального характеру й закликає окупантів захопити Південну Пальміру.

Про це у четвер, 8 серпня, він заявив у своєму Telegram-каналі.

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Заява російського Медведєва

У своєму дописі Медведєв придумав і причини та цілі операції, проведеної з боку ЗСУ. Він, пише, що основна — відтягнути російські війська.

"Це спроба розрідити наші бойові порядки на основній лінії протистояння, відтягнувши частину сил у Курськ і Бєлгород", — йдеться у заяві експрезидента Росії.

Погрози Одесі

Окрім цього, на думку Медведєва, з цього моменту так звана "спеціальна військова операція" має набути відкрито екстериторіального характеру. Вона не повинна обмежуватися лише захопленими територіями, але й поширюватися на інші регіони України, такі як Одеса, Харків, Дніпро, Миколаїв, і навіть Київ.

"Є й ще один важливий політичний та правовий наслідок того, що сталося. З цього моменту СВО має набути відкрито екстериторіального характеру. Можна і треба йти на землі поки що існуючої України. До Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Миколаєва.

До Києва й надалі", — пише Медведєв.

Варто зазначити, що Медведєв уже неодноразово відзначався гучними заявами з приводу вторгнення РФ в Україну. Так, він уже висловлював думку, що місто має бути окупованим через те, що одесити говорять російською.