Російський експрезидент Медведєв знову погрожує Одесі

Росіяни знову погрожують захопити Одесу — експрезидент Медведєв озвучив свої мрії
Через останні події у Курській області експрезидент Росії знову погрожує "взяти" Одесу у своїх заявах. Так, політик вважає, що так звана "спеціальна військова операція" має набути відкрито екстериторіального характеру й закликає окупантів захопити Південну Пальміру.
Про це у четвер, 8 серпня, він заявив у своєму Telegram-каналі.
Заява російського Медведєва
У своєму дописі Медведєв придумав і причини та цілі операції, проведеної з боку ЗСУ. Він, пише, що основна — відтягнути російські війська.
"Це спроба розрідити наші бойові порядки на основній лінії протистояння, відтягнувши частину сил у Курськ і Бєлгород", — йдеться у заяві експрезидента Росії.
Погрози Одесі
Окрім цього, на думку Медведєва, з цього моменту так звана "спеціальна військова операція" має набути відкрито екстериторіального характеру. Вона не повинна обмежуватися лише захопленими територіями, але й поширюватися на інші регіони України, такі як Одеса, Харків, Дніпро, Миколаїв, і навіть Київ.
"Є й ще один важливий політичний та правовий наслідок того, що сталося. З цього моменту СВО має набути відкрито екстериторіального характеру. Можна і треба йти на землі поки що існуючої України. До Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Миколаєва.
До Києва й надалі", — пише Медведєв.
Варто зазначити, що Медведєв уже неодноразово відзначався гучними заявами з приводу вторгнення РФ в Україну. Так, він уже висловлював думку, що місто має бути окупованим через те, що одесити говорять російською.
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