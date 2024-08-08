Доля особняку Гасевича в Одесі: що вирішив суд

Зруйнований особняк Гасевича в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Власника історичної будівлі в центрі Одеси зобов’язали провести необхідні відновлювальні роботи для утримання пам’ятки в належному технічному стані. Йдеться про особняк Гавсевича, який почав руйнуватися через недбале ставлення.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Замість виконання необхідних протиаварійних, ремонтних та реставраційних робіт власник демонтував більшість конструкцій особняка на вул. Чорноморська, 1-Б, прикриваючись реставраційними роботами. Це стало підставою для звернення прокуратури до суду, який задовольнив позов.

Особняк Гасевича в Одесі зруйнований. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зруйнована історична пам'ятка в центрі Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура 1 / 2

Відповідно до судового рішення, власника зобов'язано провести реставраційні роботи на будівлі, яка є пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення. Прокурори виявили, що власник порушив охоронний договір та Закон України "Про охорону культурної спадщини", не забезпечивши належне утримання будівлі. Це призвело до значного руйнування об'єкта.

Особняк Гавсевича — що відомо

Особняк Гавсевича, розташований в історичному центрі Одеси, є визначною архітектурною пам'яткою. Будівля зведена у 1903 році за проєктом архітектора Семена Семеновича Гальперсона. Вона є зразком міської садиби початку ХХ століття, яка поєднує риси модерну та неокласицизму.