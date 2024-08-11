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Поспешите выехать сейчас — собираются пробки на трассе Одеса — Рени

11 августа 2024 17:36
Верзилова Єлизавета - редактор
Выезд из Одессы за границу сегодня, 11 августа: ситуация на трассе Одесса-Рени
Дорога из Одессы в направлении границы с Молдовой. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в воскресенье вечером, 11 августа. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Однако сейчас зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины, также есть скопление машин на въезд в Украину.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом очередей нет.

Дорога в Паланку 11 августа, вечер
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о неосложненном движении. Однако есть очереди в обратном направлении — на въезд в Украину.

Черги на КПП "Старокозаче-Тудор" 1й августа, вечер
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Татарбунаров. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.

Пробки в направлении Орловки 11 августа
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы фиксируются только в сторону Украины. Также есть небольшие пробки на подъезде к самому КПП.

Пробки на Рене 11 августа, вечер
Дорога к Рени. Фото: скриншот

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