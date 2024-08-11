В заповеднике Николаевской области горит лес: детали от ГСЧС

Пожар в лесу Николаевской области. Фото: ГСЧС

Сегодня на территории Андреевского заповедного урочища Николаевской области вспыхнул большой пожар. Площадь воспламенения хвойного настила и сухой травы превысила 30 гектаров.

Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.

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Детали пожара

Огонь из деревьев также частично распространился на жилищный сектор села Ковалевка Ольшанской ОТГ. К сожалению, уже уничтожены три хозяйственных постройки и два жилых дома. Ситуацию усложняет порывистый ветер, способствующий быстрому распространению пламени.

"На месте работают 75 спасателей и 15 единиц техники от ГСЧС, а также 10 работников и три автомобиля от лесхоза. Местное население активно помогает — более 30 человек привлечены к тушению пожара", — сообщили в ГСЧС.

Спасатель тушит погонь. Фото: ГСЧС

Для мониторинга ситуации с воздухом используются беспилотные летательные аппараты (БпЛА). Также к тушению пожара привлечены водовозки ГСЧС, цементного завода "Ольшанское", а также два трактора с бочками частного фермерского хозяйства.