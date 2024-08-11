У заповіднику на Миколаївщині горить ліс: деталі від ДСНС

Пожежа у лісі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Сьогодні на території Андріївського заповідного урочища, що на Миколаївщині, спалахнула велика пожежа. Площа займання хвойного настилу та сухої трави перевищила 30 гектарів.

Про це у неділю, 11 серпня, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Читайте також:

На Миколаївщині горить ліс. Фото: ДСНС

Деталі пожежі

Вогонь з дерев також частково поширився на житловий сектор села Ковалівка, Ольшанської ОТГ. На жаль, вже знищено три господарчі споруди та два житлові будинки. Ситуацію ускладнює поривчастий вітер, що сприяє швидкому поширенню полум'я.

"На місці працюють 75 рятувальників та 15 одиниць техніки від ДСНС, а також 10 працівників та три автомобілі від лісгоспу. Місцеве населення активно допомагає — понад 30 осіб залучено до гасіння пожежі", — повідомили у ДСНС.

Рятувальник гасить погонь. Фото: ДСНС

Для моніторингу ситуації з повітря використовуються безпілотні літальні апарати (БпЛА). Також до гасіння пожежі залучено водовозки ДСНС, цементного заводу "Ольшанське", а також два трактори з бочками приватного фермерського господарства.