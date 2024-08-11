Пожежа у Севастополі в Стрілецькій бухті: що відомо

Дим від вибуху у Криму. Ілюстративне фото: росзМІ

У Севастополі, що на території тимчасово окупованого Криму, сталась пожежа. За попередньою інформацією, займання виникло поблизу вертолітної площадки та військової техніки росіян.

Про це у неділю, 11 серпня, повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Пожежа у Севастополі

У Севастополі на території Чорноморського Вищого Військово-морського училища спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями очевидців, займання сталося поблизу військового маяка в Стрілецькій бухті, де також розташована вертолітна площадка, яка зазвичай використовується для транспортування поранених. Окрім цього, неподалік стоїть зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

У Севастополі видно дим від пожежі. Фото: Telegram/Crimeanwind

Локація пожежі. Фото: Telegram/Crimeanwind

"Панцир-С1" — що відомо

"Панцир-С1" — це російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК), який призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від атак з повітря. Він має здатність знищувати літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, крилаті ракети та інші засоби повітряного нападу на висотах до 15 км і на відстані до 20 км.

ЗРГК "Панцир-С1". Фото: росЗМІ

Комплекс обладнаний двома 30-мм гарматами та дванадцятьма зенітними ракетами.Він здатний ефективно працювати в складних погодних умовах і в умовах активного радіоелектронного придушення. "Панцирь-С1" часто використовується для захисту важливих військових об'єктів, таких як бази, аеродроми і ракетні комплекси.