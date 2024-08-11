Пожар в Севастополе в Стрелецкой бухте: что известно

Дым от взрыва в Крыму. Иллюстративное фото: россМИ

В Севастополе на территории временно оккупированного Крыма произошел пожар. По предварительной информации, возгорание возникло вблизи вертолетной площадки и военной техники россиян.

Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Пожар в Севастополе

В Севастополе на территории Черноморского Высшего Военно-Морского училища вспыхнул масштабный пожар. По сообщениям очевидцев, возгорание произошло вблизи военного маяка в Стрелковой бухте, где также расположена вертолетная площадка, обычно используемая для транспортировки раненых. Кроме этого, неподалеку стоит зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В Севастополе виден дым от пожара. Фото: Telegram/Crimeanwind

Локация пожара. Фото: Telegram/Crimeanwind

"Панцирь-С1" — что известно

"Панцирь-С1" — это российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха. Он способен уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и другие средства воздушного нападения на высотах до 15 км и на расстоянии до 20 км.

ЗРПК "Панцирь-С1". Фото: росСМИ

Комплекс оборудован двумя 30-мм пушками и двенадцатью зенитными ракетами. Он способен эффективно работать в сложных погодных условиях и в условиях активного радиоэлектронного подавления. "Панцирь-С1" часто используется для защиты важных военных объектов, таких как базы, аэродромы и ракетные комплексы.