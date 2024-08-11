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Поспішіть виїхати зараз — збираються затори на трасі Одеса — Рені

11 серпня 2024 17:36
Верзілова Єлизавета - редактор
Виїзд з Одеси за кордон сьогодні, 11 серпня: ситуація на трасі Одеса-Рені
Дорога з Одеси у напрямку кордону з Молдовою. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у неділю ввечері, 11 серпня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Однак зараз зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини, також є скупчення машин на в'їзд до України.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку.  Там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом черг немає.

Дорога до Паланки 11 серпня, вечір
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неускладнениц рух. Однак є черги у зворотному напрямку — на в'їзд до України. 

Чергри на КПП "Старокозаче-Тудора" 1й серпня, вечір
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати й Татарбунарів. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори у напрямку Орлівки 11 серпня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черги на перетин кордону фіксуються лише у бік України. Також є невеликі затори на під'їзді до самого КПП.

Затори на Рені 11 серпня, вечір
Дорога до Рені. Фото: скриншот

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18:07 За кілька годин до закриття Олімпіади біля Ейфелевої вежі евакуювали людей — яка причина

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