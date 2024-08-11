Перейменування вулиць Одеси: історик про значення історичних постатей для міста

Вказівник вулиць в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Щодо дискусії навколо перейменування вулиць в Одесі точаться багато думок. Із часом на тлі війни наше місто відходить від російської історії. Однак експерти зазначають, що існують більш нагальні проблеми, а перейменуваннями влада лише "зтирає" сторінки історичного минулого Південної Пальміри.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів історик Ігор Мозговий.

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На думку історика, важливо визнавати різні періоди історії Одеси, включаючи імперський і радянський. Хоча й не варто сперечатися з тим, що таке минуле міста не всім до вподоби.

"Потрібно віддати належне те, що Одеса, хоч би як ми не хотіли, але мала імперський період, радянський період. І з цим треба погодитися, подобається нам це чи не подобається", — зазначає експерт.

Історик про давню історію Одеси. Фото: Новини.LIVE

Ігор Мозговий також наголошує, що в Одесі не можна просто викреслити частину її історії, оскільки це позбавить місто його унікального колориту. За його словами, не можна ігнорувати внесок російських діячів культури, які жили і працювали в Одесі, залишивши значний слід у її розвитку.

"Одеса дала світові дуже багато знакових особистостей, не тільки в літературі, а й у техніці, і в науці... я не можу собі зрозуміти, чому я повинен відмовлятися від творчості Ільфа Петрова чи Бабеля, на якому я виріс і якого дуже люблю", — поділився він.

Ігор Мозговий щодо перейменувань. Фото: Новини.LIVE

Він також додав, що не розділяє ідею перейменування бульвару Жванецького, адже сатирика багато містян вважають "брендом" сучасної Одеси.