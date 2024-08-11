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В Одессе раздался мощный взрыв

11 августа 2024 19:39
Евгения Брюховецкая - редактор
Тревога в Одессе 11 августа - был слышен взрыв
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В Одессе в воскресенье, 11 августа, был слышен сильный взрыв. Вероятно, враг нанес удар по городу баллистическим вооружением.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения Новини.LIVE

Взрыв в Одессе 11 августа

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

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Скриншот поста Воздушных сил

В то же время, существует угроза российских ударов по Украине баллистикой с северо-востока.

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Скриншот поста Воздушных сил

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города находиться в укрытиях.

"Жители и гости Одесской области, пожалуйста, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Ракетная опасность для нашего региона!", — написал он.

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Скриншот поста Кипера

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