Тревога в Одессе 11 августа - был слышен взрыв

В Одессе раздался мощный взрыв
11 августа 2024 19:39
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео
В Одессе в воскресенье, 11 августа, был слышен сильный взрыв. Вероятно, враг нанес удар по городу баллистическим вооружением.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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Взрыв в Одессе 11 августа
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
В то же время, существует угроза российских ударов по Украине баллистикой с северо-востока.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города находиться в укрытиях.
"Жители и гости Одесской области, пожалуйста, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Ракетная опасность для нашего региона!", — написал он.
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