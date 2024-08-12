Атака на Одещину 12 серпня: деталі від військових

Ракета у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ніч на 12 серпня російські війська знову завдали ударів по південним регіонам України. Так, на Одещину та Миколаївщину ворог випустив балістичні ракети, а по Херсонщині вдарив керованими авіабомбами.

Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у відділенні комунікацій повітряного командування "Південь".

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Атака 12 серпня

Ворог не припиняє спроби атакувати українські міста, застосовуючи як безпілотники, так і ракетні удари. Зокрема, протиповітряна оборона півдня України знищила розвідувальний безпілотник ZALA та чотири ударні дрони "Ланцет".

Скільки цілей знищено. Фото: ПК "Південь"

"Також російські окупаційні війська атакували Одещину та Миколаївщину балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М", запустивши по одній на кожному з напрямків", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, під ударами опинилася й Херсонщина — ворог завдав авіаційного удару із застосуванням коригованих авіабомб (КАБ).