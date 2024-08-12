Усложнение движения в центре Одессы сегодня, 12 августа: причины

В Одессе затруднено движение из-за подрезки деревьев. Фото: Одесский горсовет

В Приморском районе Одессы сегодня возможны пробки, в частности проезд осложнен по улице Итальянской (бывшая Пушкинская). Там коммунальщики подрезают деревья, поэтому водителей и пешеходов призывают быть внимательными.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Коммунальное предприятие "Горзелентрест" проводит подрезку деревьев на улице Итальянской , между Большой и Малой Арнаутской. Работы выполняются для поддержки здоровья зеленых насаждений, а также для обеспечения безопасности жителей и гостей города.

В связи с этим в горсовете обратились с просьбой к водителям и пешеходам быть максимально внимательными и осторожными на указанном участке.

Рекомендации для водителей