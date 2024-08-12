Флот России в морях сегодня, 12 августа: сколько ракетоносителей

Угроза обстрелов с Черного моря — в акватории подстерегают вражеские ракетоносители
В акватории Черного и Средиземного морей в понедельник, 12 августа, остаются вражеские ракетоносители. Стоит отметить, что у российских военных есть возможность запускать ракеты "Калибры" даже из портовых зон, что значительно повышает уровень угрозы для нашего региона.
Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Корабли врага в морях
- Черное море — в акватории подстерегает один вражеский ракетоноситель, который имеет в снаряжении четыре "Калибра".
- Азовское море — нет российского флота.
- Средиземное море — два вражеских корабля, среди них один ракетоноситель с залпом до четырех "Калибров".
Ракеты "Калибр" на вооружении ЧФ РФ
Калибр — это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро "Новатор". Так, на вооружении флота РФ есть:
- ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);
- ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N).
На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях — с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок. Согласно имеющейся в открытых источниках информации, дальность стрельбы ракетами Калибр по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км.
Движение по морю не остановилось
Кроме этого, по данным ВМС ВСУ, оккупанты продолжают движение судов через Керченский пролив. Так, за сутки в интересах РФ проход совершили:
- к Черному морю — 10 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю — 11 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.
"Россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отметили в ВМС.
Читайте Новини.LIVE!