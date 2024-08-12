Флот России в морях сегодня, 12 августа: сколько ракетоносителей

Боевой корабль в море на дежурстве. Иллюстративное фото: росСМИ

В акватории Черного и Средиземного морей в понедельник, 12 августа, остаются вражеские ракетоносители. Стоит отметить, что у российских военных есть возможность запускать ракеты "Калибры" даже из портовых зон, что значительно повышает уровень угрозы для нашего региона.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Черное море — в акватории подстерегает один вражеский ракетоноситель, который имеет в снаряжении четыре "Калибра".

Азовское море — нет российского флота.

Средиземное море — два вражеских корабля, среди них один ракетоноситель с залпом до четырех "Калибров".

Информация о движении вражеского флота на 12 августа. Фото: ВМС ВС Украины

Ракеты "Калибр" на вооружении ЧФ РФ

Калибр — это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро "Новатор". Так, на вооружении флота РФ есть:

ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);

(Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S); ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N).

Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях — с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок. Согласно имеющейся в открытых источниках информации, дальность стрельбы ракетами Калибр по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км.

Движение по морю не остановилось

Кроме этого, по данным ВМС ВСУ, оккупанты продолжают движение судов через Керченский пролив. Так, за сутки в интересах РФ проход совершили:

к Черному морю — 10 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю — 11 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

"Россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отметили в ВМС.