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Отключение не по графикам — у кого в Одессе не будет света

12 августа 2024 09:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 12 августа: адреса
Электрик производит работы на сетях. Иллюстративное фото: УНИАН
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 12 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

  • Маршала Бабаджаняна, 1 — 24а;
  • Поездная, 5, 5а, 6;
  • Шота Руставели, 35 — 53/корп.1;
  • пер. Парашютный, 1а — 8б;
  • пер. Рекордный, 1 — 7/корп.1.
    Работы до 17:00.
  • Цветочная, 1 — 21;
  • Кордонная, 25 — 74;
  • Алексея Косяченко, 2 — 54;
  • Святослава Рихтера, 33 — 109;
  • Татьяны Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
  • пров. Кострова, 7, 30, 34, 37а;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Платанова, 1 — 126;
  • Радостная, 114, 116;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9;
  • проезд Сиреневый, 1 — 6;
  • Апрельская, 20 — 33/1;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;
  • Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;
  • Сельская, 29 — 44;
  • Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;
  • Малишевского (Гастело), 9 — 55;
  • Клименко, 25, 33в.
    Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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