Відключення світла в Одесі сьогодні, 12 серпня: адреси

Електрик проводить роботи на мережах. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, 12 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

Маршала Бабаджаняна, 1 — 24а;

Поїздна, 5, 5а, 6;

Шота Руставелі, 35 — 53/корп.1;

пров. Парашутний, 1а — 8б;

пров. Рекордний, 1 — 7/корп.1.

Роботи до 17:00 .

. Квіткова, 1 — 21;

Кордонна, 25 — 74;

Олексія Косяченко, 2 — 54;

Святослава Ріхтера, 33 — 109;

Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;

пров. Кострова, 7, 30, 34, 37а;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Платанова, 1 — 126;

Радісна, 114, 116;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Килимовий, 5, 7, 9;

проїзд Бузковий, 1 — 6;

Квітнева, 20 — 33/1;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Сільська, 29 — 44;

Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;

Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;

Малішевського (Гастело), 9 — 55;

Клименко, 25, 33в.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: