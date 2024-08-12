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Відключення не по графіках — у кого в Одесі не буде світла

12 серпня 2024 09:53
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 12 серпня: адреси
Електрик проводить роботи на мережах. Ілюстративне фото: УНІАН
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 12 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

  • Маршала Бабаджаняна, 1 — 24а;  
  • Поїздна, 5, 5а, 6;  
  • Шота Руставелі, 35 — 53/корп.1;  
  • пров. Парашутний, 1а — 8б;  
  • пров. Рекордний, 1 — 7/корп.1.  
    Роботи до 17:00.
  • Квіткова, 1 — 21;  
  • Кордонна, 25 — 74;  
  • Олексія Косяченко, 2 — 54;  
  • Святослава Ріхтера, 33 — 109;  
  • Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;  
  • пров. Кострова, 7, 30, 34, 37а;  
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;  
  • Платанова, 1 — 126;  
  • Радісна, 114, 116;  
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;  
  • пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • пров. Бузковий, 2/корп.2;  
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9;  
  • проїзд Бузковий, 1 — 6;  
  • Квітнева, 20 — 33/1;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;  
  • Малішевського (Гастело), 9 — 55;  
  • Клименко, 25, 33в.  
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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