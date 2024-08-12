Відключення світла в Одесі сьогодні, 12 серпня: адреси

Відключення не по графіках — у кого в Одесі не буде світла
12 серпня 2024 09:53
Електрик проводить роботи на мережах. Ілюстративне фото: УНІАН
Сьогодні, 12 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Читайте також:
Де немає світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- Маршала Бабаджаняна, 1 — 24а;
- Поїздна, 5, 5а, 6;
- Шота Руставелі, 35 — 53/корп.1;
- пров. Парашутний, 1а — 8б;
- пров. Рекордний, 1 — 7/корп.1.
Роботи до 17:00.
- Квіткова, 1 — 21;
- Кордонна, 25 — 74;
- Олексія Косяченко, 2 — 54;
- Святослава Ріхтера, 33 — 109;
- Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
- пров. Кострова, 7, 30, 34, 37а;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Платанова, 1 — 126;
- Радісна, 114, 116;
- пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;
- пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Килимовий, 5, 7, 9;
- проїзд Бузковий, 1 — 6;
- Квітнева, 20 — 33/1;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- Сільська, 29 — 44;
- Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
- Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;
- Малішевського (Гастело), 9 — 55;
- Клименко, 25, 33в.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Читайте Новини.LIVE!