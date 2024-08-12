Флот Росії у морях сьогодні, 12 серпня: скільки ракетоносіїв

Загроза обстрілів з Чорного моря — в акваторії чатують ворожі ракетоносії
В акваторії Чорного та Середземного морів у понеділок, 12 серпня, залишаються ворожі ракетоносії. Варто зазначити, що російські військові мають можливість запускати ракети "Калібри" навіть з портових зон, що значно підвищує рівень загрози для нашого регіону.
Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Кораблі ворога в морях
- Чорне море — в акваторії чатує один ворожий ракетоносій, який має на спорядженні чотири "Калібри".
- Азовське море — немає російського флоту.
- Середземне море — два ворожих кораблі, серед них є один ракетоносій із залпом до чотирьох "Калібрів".
Ракети "Калібр" на озброєнні ЧФ РФ
Калібр — це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро "Новатор". Так, на озброєнні флоту РФ є:
- ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);
- ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N).
На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях — з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок. Згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби ракетами Калібр по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км.
Рух морем не зупинився
Окрім цього, за даними ВМС ЗСУ, окупанти продовжують рух суден через Керченську протоку. Так, за добу в інтересах РФ прохід здійснили:
- до Чорного моря — 10 суден, із них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 11 суден, із них 4 рухалося з протоки Босфор.
"Росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС.
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