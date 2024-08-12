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Загроза обстрілів з Чорного моря — в акваторії чатують ворожі ракетоносії

12 серпня 2024 10:27
Верзілова Єлизавета - редактор
Флот Росії у морях сьогодні, 12 серпня: скільки ракетоносіїв
Бойовий корабель у морі на чергуванні. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

В акваторії Чорного та Середземного морів у понеділок, 12 серпня, залишаються ворожі ракетоносії.  Варто зазначити, що російські військові мають можливість запускати ракети "Калібри" навіть з портових зон, що значно підвищує рівень загрози для нашого регіону. 

Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога в морях

  • Чорне море — в акваторії чатує один ворожий ракетоносій, який має на спорядженні чотири "Калібри".
  • Азовське море — немає російського флоту.
  • Середземне море — два ворожих кораблі, серед них є один ракетоносій із залпом до чотирьох "Калібрів".
Скільки ракетоносіїв флоту Росії в морях сьогодні, 12 серпня
Інформація щодо руху ворожого флоту на 12 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракети "Калібр" на озброєнні ЧФ РФ

Калібр — це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро "Новатор". Так, на озброєнні флоту РФ є:

  • ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);
  • ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N).
Зросла кількість ворожих ракетоносіїв в у Чорному морі
Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях — з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок. Згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби ракетами Калібр по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км.

Рух морем не зупинився

Окрім цього, за даними ВМС ЗСУ, окупанти продовжують рух суден через Керченську протоку. Так, за добу в інтересах РФ прохід здійснили:

  • до Чорного моря — 10 суден, із них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 11 суден, із них 4 рухалося з протоки Босфор.

"Росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС.

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