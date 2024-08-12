Ускладнення руху в центрі Одеси сьогодні, 12 серпня: причини

Проїзд у центрі Одеси ускладнено — у чому причина
У Приморському районі Одеси сьогодні можливі затори, зокрема проїзд ускладнено по вулиці Італійській (колишня Пушкінська). Там комунальники підрізають дерева, тож водіїв й пішоходів закликають бути уважними.
Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Роботи в центрі Одеси
Комунальне підприємство "Міськзелентрест" проводить підрізання дерев на вулиці Італійській, між Великою та Малою Арнаутськими. Роботи виконуються для підтримання здоров'я зелених насаджень, а також для забезпечення безпеки жителів та гостей міста.
У зв'язку з цим, у міськраді звернулись з проханням до водіїв і пішоходів бути максимально уважними та обережними на зазначеній ділянці.
Рекомендації для водіїв
- Обирайте альтернативні маршрути, якщо це можливо, щоб уникнути заторів.
- Під час руху повільно під'їжджайте до ділянки, де ведуться роботи, щоб уникнути можливих непередбачених ситуацій.
- Уважно слідкуйте за дорожніми знаками і сигналами комунальників.
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