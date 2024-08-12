Пробки на трассе Одесса-Рени в понедельник, 12 августа

На выезд считаные часы — что известно о движении по трассе Одесса — Рени
На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник, 12 августа. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, на некоторых КПП Одесчины фиксируются очереди из желающих выехать в соседние государства.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом очередей нет.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" наблюдаются значительные очереди на пересечение границы. На картах эти участки обозначены оранжевым, что свидетельствует об усложненном движении. Однако есть очередь в обратном направлении — на въезд в Украину — не наблюдается.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Татарбунаров. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самой паромной переправе пробок не наблюдается.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы фиксируются только в сторону Украины. Также есть небольшие пробки на подъезде к самому КПП.
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