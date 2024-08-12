Пробки на трассе Одесса-Рени в понедельник, 12 августа

Дорога из Одессы сегодня, 12 августа, в направлении границы с Молдовой. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник, 12 августа. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, на некоторых КПП Одесчины фиксируются очереди из желающих выехать в соседние государства.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом очередей нет.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" наблюдаются значительные очереди на пересечение границы. На картах эти участки обозначены оранжевым, что свидетельствует об усложненном движении. Однако есть очередь в обратном направлении — на въезд в Украину — не наблюдается.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Татарбунаров. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самой паромной переправе пробок не наблюдается.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы фиксируются только в сторону Украины. Также есть небольшие пробки на подъезде к самому КПП.