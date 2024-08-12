На Одесчине не будет работать пункт пропуска с Молдовой

Пункт пропуска в Одесской области, КПП "Паланка — Маяки — Удобное". t.me/politiadefrontiera

Завтра, 13 августа, в Одесской области прекратит работу общий пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". КПП не будет работать в течение нескольких часов в первой половине дня.



Об этом в понедельник, 12 августа сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Республики Молдова.

Закрытие КПП

Пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" не будет работать с 08:00 до 12:00 из-за плановых работ по техническому обслуживанию электрических сетей. В этой связи в ведомстве водителям советуют выбирать альтернативные маршруты путешествия.

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"Рекомендуем субъектам хозяйствования и физическим лицам заранее выбирать для пересечения границы пункт пропуска "Тудора — Старокозаче". Спасибо за понимание" , — говорится в сообщении правоохранителей.