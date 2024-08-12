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Через Паланку не проехать — КПП в Одесской области останавливает работу

12 августа 2024 14:56
Верзилова Єлизавета - редактор
На Одесчине не будет работать пункт пропуска с Молдовой
Пункт пропуска в Одесской области, КПП "Паланка — Маяки — Удобное". t.me/politiadefrontiera
Верзилова Єлизавета - редактор

Завтра, 13 августа, в Одесской области прекратит работу общий пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". КПП не будет работать в течение нескольких часов в первой половине дня.

Об этом в понедельник, 12 августа сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Республики Молдова.

Закрытие КПП

Пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" не будет работать с 08:00 до 12:00 из-за плановых работ по техническому обслуживанию электрических сетей. В этой связи в ведомстве водителям советуют выбирать альтернативные маршруты путешествия.

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"Рекомендуем субъектам хозяйствования и физическим лицам заранее выбирать для пересечения границы пункт пропуска "Тудора — Старокозаче". Спасибо за понимание" , — говорится в сообщении правоохранителей.

КПП "Паланка-Маяки-Удобное" не будет работать
Сообщение пограничной полиции РМ. Фото: скриншот

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14:36 В Киеве на краже задержали женщину, которая убирала квартиры

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