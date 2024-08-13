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В Одессе сегодня действуют отключения света — адреса

13 августа 2024 09:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 13 августа: адреса
Электрик производит работы на сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Тысячи жителей Одессы остались без света из-за ремонтных работ ДТЭК до сегодняшнего вечера, 13 августа. Специалисты работают на сетях, поэтому электроснабжение обещают вернуть горожанам около 22:00. Однако в зависимости от выполнения работ время восстановления может меняться.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Центральный РЭС:

  • Михаила Болтенко (Адмирала Лазарева), 3 — 34;
  • Бассейная, 4;
  • Болгарская, 1 — 90;
  • Водопроводная, 1 — 11;
  • Геннадия Афанасьева (Генерала Цветаева), 1 — 34;
  • Запорожская, 2 — 21, 4/8, 19/84;
  • Канатная, 81, 81/3;
  • Мясоедовская, 40 — 46;
  • Мариинская, 1 — 6;
  • Мечникова, 55, 63, 120 — 128;
  • Пантелеймоновская, 64, 70;
  • Пироговская, 27;
  • Прохоровская, 51 — 61;
  • Итальянская (Пушкинская), 62 — 76;
  • Среднефонтанская, 4 — 14;
  • Ямчитского, 3;
  • пер. 1-й Бассейный, 10 — 23;
  • пер. 2-й Бассейный, 2 — 18;
  • пер. 1-й Водопроводный, 4 — 13;
  • Богдана Хмельницкого, 23 — 66;
  • Большая Арнаутская, 24, 32;
  • пер. 2-й Водопроводный, 2, 4;
  • пер. 3-й Бассейный, 19 — 23;
  • пер. Ватманский, 1 — 6;
  • пер. Высокий, 1 — 11, 20;
  • пер. Вознесенский, 8 — 26;
  • пер. Волжский, 1 — 22;
  • Халайджогло переулок (пер. Елисаветградский), 1 — 10;
  • бульв. Итальянский, 2, 4, 11;
  • Гимназическая, 23, 25;
  • Малая Арнаутская, 52;
  • пер. 2-й Куликовский, 4 — 7.
    Работы до 22:00.
  • Цветочная, 1 — 21;
  • Граничная, 25 — 74;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • пер. Кострова, 30;
  • Косяченко Алексея, 2 — 54;
  • Платанова, 1 — 126;
  • Радостная, 114, 116;
  • Св. Рихтера, 33 — 109;
  • Татьяны Тесс, 3 — 19, 34, 43;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;
  • пер. Сиреневый, 1, 2/корп.2;
  • пер. Ковровый, 5 — 9;
  • пер. Кострова, 7, 30 — 37;
  • проезд Сиреневый, 1 — 6;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97 — 99;
  • Малишевского (Гастело), 9 — 55;
  • Апрельская, 20 — 33;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1 — 27;
  • Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;
  • Сельская, 29 — 44;
  • Туристская, 7 — 15.
    Работы до 19:00.
  • Манежно, 16 — 26;
  • пер. Ломаный, 1 — 16.
    Работы до 17:00.
  • Варненская, 12 — 14;
  • Космонавтов, 23 — 27.
    Работы до 19:00.
  • 1-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 7 — 17;
  • 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6 — 16;
  • 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6 — 15;
  • Левитана, 30 — 42, 67;
  • Люстдорфская дорога, 144 - 146;
  • Академика Вернадского (Тульская), 23 — 31.
    Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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