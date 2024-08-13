Відлкючення світла в Одесі сьогодні, 13 серпня: адреси

В Одесі сьогодні діють відключення світла — адреси
13 серпня 2024 09:47
Електрик проводить роботи на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК
Тисячі жителів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК до сьогоднішнього вечора, 13 серпня. Фахівці працюють на мережах, тож електропостачання обіцяють повернути містянам близько 22:00. Однак залежно від виконання робіт час відновлення може змінюватися.
Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- Михайла Болтенка (Адмірала Лазарєва), 3 — 34;
- Басейна, 4;
- Болгарська, 1 — 90;
- Водопровідна, 1 — 11;
- Геннадія Афанасьєва (Генерала Цвєтаєва), 1 — 34;
- Запорізька, 2 — 21, 4/8, 19/84;
- Канатна, 81, 81/3;
- М’ясоїдівська, 40 — 46;
- Маріїнська, 1 — 6;
- Мечникова, 55, 63, 120 — 128;
- Пантелеймонівська, 64, 70;
- Пироговська, 27;
- Прохоровська, 51 — 61;
- Італійська (Пушкінська), 62 — 76;
- Середньофонтанська, 4 — 14;
- Ямчитського, 3;
- пров. 1-й Басейний, 10 — 23;
- пров. 2-й Басейний, 2 — 18;
- пров. 1-й Водопровідний, 4 — 13;
- Богдана Хмельницького, 23 — 66;
- Велика Арнаутська, 24, 32;
- пров. 2-й Водопровідний, 2, 4;
- пров. 3-й Басейний, 19 — 23;
- пров. Ватманський, 1 — 6;
- пров. Високий, 1 — 11, 20;
- пров. Вознесенський, 8 — 26;
- пров. Волзький, 1 — 22;
- Халайджогло провулок (пров. Єлисаветградський), 1 — 10;
- бульв. Італійський, 2, 4, 11;
- Гімназична, 23, 25;
- Мала Арнаутська, 52;
- пров. 2-й Куліковський, 4 — 7.
Роботи до 22:00.
- Квіткова, 1 — 21;
- Кордонна, 25 — 74;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- пров. Кострова, 30;
- Косяченка Олексія, 2 — 54;
- Платанова, 1 — 126;
- Радісна, 114, 116;
- Св. Ріхтера, 33 — 109;
- Тетяни Тесс, 3 — 19, 34, 43;
- пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;
- пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузковий, 1, 2/корп.2;
- пров. Килимовий, 5 — 9;
- пров. Кострова, 7, 30 — 37;
- проїзд Бузковий, 1 — 6;
- Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;
- Малішевського (Гастело), 9 — 55;
- Квітнева, 20 — 33;
- Клименка, 25, 33в;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- Сільська, 29 — 44;
- Туристська, 7 — 15.
Роботи до 19:00.
- Манежна, 16 — 26;
- пров. Ломаний, 1 — 16.
Роботи до 17:00.
- Варненська, 12 — 14;
- Космонавтів, 23 — 27.
Роботи до 19:00.
- 1-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 7 — 17;
- 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6 — 16;
- 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6 — 15;
- Левітана, 30 — 42, 67;
- Люстдорфська дорога, 144 — 146;
- Академіка Вернадського (Тульська), 23 — 31.
Роботи до 17:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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