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В Одесі сьогодні діють відключення світла — адреси

13 серпня 2024 09:47
Верзілова Єлизавета - редактор
Відлкючення світла в Одесі сьогодні, 13 серпня: адреси
Електрик проводить роботи на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Тисячі жителів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК до сьогоднішнього вечора, 13 серпня. Фахівці працюють на мережах, тож електропостачання обіцяють повернути містянам  близько 22:00. Однак залежно від виконання робіт час відновлення може змінюватися.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

  • Михайла Болтенка (Адмірала Лазарєва), 3 — 34;  
  • Басейна, 4;  
  • Болгарська, 1 — 90;  
  • Водопровідна, 1 — 11;  
  • Геннадія Афанасьєва (Генерала Цвєтаєва), 1 — 34;  
  • Запорізька, 2 — 21, 4/8, 19/84;  
  • Канатна, 81, 81/3;  
  • М’ясоїдівська, 40 — 46;  
  • Маріїнська, 1 — 6;  
  • Мечникова, 55, 63, 120 — 128;  
  • Пантелеймонівська, 64, 70;  
  • Пироговська, 27;  
  • Прохоровська, 51 — 61;  
  • Італійська (Пушкінська), 62 — 76;  
  • Середньофонтанська, 4 — 14;  
  • Ямчитського, 3;  
  • пров. 1-й Басейний, 10 — 23;  
  • пров. 2-й Басейний, 2 — 18;  
  • пров. 1-й Водопровідний, 4 — 13;  
  • Богдана Хмельницького, 23 — 66;  
  • Велика Арнаутська, 24, 32;  
  • пров. 2-й Водопровідний, 2, 4;  
  • пров. 3-й Басейний, 19 — 23;  
  • пров. Ватманський, 1 — 6;  
  • пров. Високий, 1 — 11, 20;  
  • пров. Вознесенський, 8 — 26;  
  • пров. Волзький, 1 — 22;  
  • Халайджогло провулок (пров. Єлисаветградський), 1 — 10;  
  • бульв. Італійський, 2, 4, 11;  
  • Гімназична, 23, 25;  
  • Мала Арнаутська, 52;  
  • пров. 2-й Куліковський, 4 — 7.  
    Роботи до 22:00.
  • Квіткова, 1 — 21;  
  • Кордонна, 25 — 74;  
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;  
  • пров. Кострова, 30;  
  • Косяченка Олексія, 2 — 54;  
  • Платанова, 1 — 126;  
  • Радісна, 114, 116;  
  • Св. Ріхтера, 33 — 109;  
  • Тетяни Тесс, 3 — 19, 34, 43;  
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;  
  • пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • пров. Бузковий, 1, 2/корп.2;  
  • пров. Килимовий, 5 — 9;  
  • пров. Кострова, 7, 30 — 37;  
  • проїзд Бузковий, 1 — 6;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;  
  • Малішевського (Гастело), 9 — 55;  
  • Квітнева, 20 — 33;  
  • Клименка, 25, 33в;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Туристська, 7 — 15.  
    Роботи до 19:00.
  • Манежна, 16 — 26;  
  • пров. Ломаний, 1 — 16.  
    Роботи до 17:00.
  • Варненська, 12 — 14;  
  • Космонавтів, 23 — 27.  
    Роботи до 19:00.
  • 1-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 7 — 17;  
  • 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6 — 16;  
  • 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6 — 15;  
  • Левітана, 30 — 42, 67;  
  • Люстдорфська дорога, 144 — 146;  
  • Академіка Вернадського (Тульська), 23 — 31.  
    Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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