Відлкючення світла в Одесі сьогодні, 13 серпня: адреси

Електрик проводить роботи на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК

Тисячі жителів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК до сьогоднішнього вечора, 13 серпня. Фахівці працюють на мережах, тож електропостачання обіцяють повернути містянам близько 22:00. Однак залежно від виконання робіт час відновлення може змінюватися.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

Михайла Болтенка (Адмірала Лазарєва), 3 — 34;

Басейна, 4;

Болгарська, 1 — 90;

Водопровідна, 1 — 11;

Геннадія Афанасьєва (Генерала Цвєтаєва), 1 — 34;

Запорізька, 2 — 21, 4/8, 19/84;

Канатна, 81, 81/3;

М’ясоїдівська, 40 — 46;

Маріїнська, 1 — 6;

Мечникова, 55, 63, 120 — 128;

Пантелеймонівська, 64, 70;

Пироговська, 27;

Прохоровська, 51 — 61;

Італійська (Пушкінська), 62 — 76;

Середньофонтанська, 4 — 14;

Ямчитського, 3;

пров. 1-й Басейний, 10 — 23;

пров. 2-й Басейний, 2 — 18;

пров. 1-й Водопровідний, 4 — 13;

Богдана Хмельницького, 23 — 66;

Велика Арнаутська, 24, 32;

пров. 2-й Водопровідний, 2, 4;

пров. 3-й Басейний, 19 — 23;

пров. Ватманський, 1 — 6;

пров. Високий, 1 — 11, 20;

пров. Вознесенський, 8 — 26;

пров. Волзький, 1 — 22;

Халайджогло провулок (пров. Єлисаветградський), 1 — 10;

бульв. Італійський, 2, 4, 11;

Гімназична, 23, 25;

Мала Арнаутська, 52;

пров. 2-й Куліковський, 4 — 7.

Роботи до 22:00.

Квіткова, 1 — 21;

Кордонна, 25 — 74;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

пров. Кострова, 30;

Косяченка Олексія, 2 — 54;

Платанова, 1 — 126;

Радісна, 114, 116;

Св. Ріхтера, 33 — 109;

Тетяни Тесс, 3 — 19, 34, 43;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузковий, 1, 2/корп.2;

пров. Килимовий, 5 — 9;

пров. Кострова, 7, 30 — 37;

проїзд Бузковий, 1 — 6;

Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;

Малішевського (Гастело), 9 — 55;

Квітнева, 20 — 33;

Клименка, 25, 33в;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Сільська, 29 — 44;

Туристська, 7 — 15.

Роботи до 19:00.

Манежна, 16 — 26;

пров. Ломаний, 1 — 16.

Роботи до 17:00.

Варненська, 12 — 14;

Космонавтів, 23 — 27.

Роботи до 19:00.

1-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 7 — 17;

2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6 — 16;

3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6 — 15;

Левітана, 30 — 42, 67;

Люстдорфська дорога, 144 — 146;

Академіка Вернадського (Тульська), 23 — 31.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: