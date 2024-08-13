Вибух боєприпасів на Одещині: ДСНС запланувала знищення

Рятувальники вилучають небезпечні предмети. Фото: ДСНС

В одному із селищ Одещини знову виявили боєприпаси часів Другої світової війни. Рятувальники планують їх вилучити та знешкодити сьогодні, 13 серпня, тому жителі регіону можуть почути звук вибуху від контрольованого підриву артснаряду.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Що саме знайшли

За інформацією відомства, боєприпас виявили у селі Кам'янське, що у Болградському районі. Місцеві знайшли там артснаряд часів Другої світової війни. Калібр — 122 міліметрів. Співробітники ДСНС запланували знищення боєприпасу на сьогодні.

Рятувальники нагадують, що вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточення. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів. Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Що робити, якщо знайшли боєприпас

Якщо снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

У разі виявлення підозрілих предметів:

Не торкайтеся підозрілих речей, вони можуть бути вибухонебезпечними;

повідомте про знахідку на лінію " 101 " або " 102 ";

" або " "; огородіть місце виявлення та не допускайте інших осіб до підозрілого предмета до прибуття поліції;

припиніть будь-які роботи в районі знахідки.

Пам’ятайте, що будь-які знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети, мають бути знешкоджені лише спеціалістами.