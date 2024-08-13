Взрыв боеприпасов в Одесской области: ГСЧС запланировала уничтожение

Мощные взрывы будут раздаваться на Одесчине — к чему следует быть готовыми
В одном из селений Одесчины снова обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. Спасатели планируют изъять и обезвредить их сегодня, 13 августа, поэтому жители региона могут услышать звук взрыва от контролируемого подрыва артснаряда.
Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Что именно нашли
По информации ведомства, боеприпас обнаружили в селе Каменское в Болградском районе. Местные обнаружили там артснаряд времен Второй мировой войны. Калибр – 122 миллиметров. Сотрудники ГСЧС запланировали уничтожение боеприпаса на сегодня.
Спасатели напоминают, что взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов. Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.
Что делать, если обнаружили боеприпас
Если снаряд пролежал в земле десятки лет и не взорвался, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.
В случае обнаружения подозрительных предметов:
- Не прикасайтесь к подозрительным вещам, они могут быть взрывоопасными;
- сообщите о находке на линию "101" или "102";
- оградите место обнаружения и не допускайте других лиц к подозрительному предмету до прибытия полиции;
- прекратите работу в районе находки.
Помните, что любые находки, подобные боеприпасам или другим взрывоопасным предметам, должны быть обезврежены только специалистами.
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