Взрыв боеприпасов в Одесской области: ГСЧС запланировала уничтожение

Спасатели изымают опасные предметы. Фото: ГСЧС

В одном из селений Одесчины снова обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. Спасатели планируют изъять и обезвредить их сегодня, 13 августа, поэтому жители региона могут услышать звук взрыва от контролируемого подрыва артснаряда.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Что именно нашли

По информации ведомства, боеприпас обнаружили в селе Каменское в Болградском районе. Местные обнаружили там артснаряд времен Второй мировой войны. Калибр – 122 миллиметров. Сотрудники ГСЧС запланировали уничтожение боеприпаса на сегодня.

Спасатели напоминают, что взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов. Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Что делать, если обнаружили боеприпас

Если снаряд пролежал в земле десятки лет и не взорвался, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

В случае обнаружения подозрительных предметов:

Не прикасайтесь к подозрительным вещам, они могут быть взрывоопасными;

сообщите о находке на линию " 101 " или " 102 ";

" или " "; оградите место обнаружения и не допускайте других лиц к подозрительному предмету до прибытия полиции;

прекратите работу в районе находки.

Помните, что любые находки, подобные боеприпасам или другим взрывоопасным предметам, должны быть обезврежены только специалистами.