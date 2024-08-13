Затори на трасі Одеса-Рені 13 серпня: як працюють КПП з Молдовою

Затори спостерігаються на трасі Одеса-Рені зараз, 13 серпня. Фото: скриншот

Станом на ранок вівторка, 13 серпня, у бік кордону з Молдовою зібралися великі черги з охочих виїхати з України, рух сильно ускладнено. Причиною багатокілометрових заторів на трасі Одеса — Рені є те, що КПП "Паланка — Маяки — Удобне" тимчасово не працює.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку кордону з Молдовою

Наразі у бік Молдови є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається у межах Нижньодністровського національного природного парку. Проте через закритий пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворився затор з охочих перетнути кордон саме тут, який тягнеться усією транзитною зоною. Люди заздалегідь приїхали та чекають, коли запрацює КПП.

Затори в межах нацпарку 13 серпня. Фото: скриншот

Черга на Паланці 13 серпня. Фото: скриншот

Закриття КПП на паланці відобразилось на КПП "Старокозаче — Тудора", який люди обирають як альтернативний для перетину кордону. Там ускладнення руху фіксуються ще перед поворотом. На мапі ділянка позначена червоним кольором — черга з автівок практично не рухається.

Сильні затори на КПП "Старокозаче — Тудора" 13 сернпя. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

Ще один пункт пропуску на Одещині, який сьогодні працює, це "Рені — Джюрджюлешть". Там проблем із виїздом сьогодні немає, однак згідно з даними карт, фіксується черга з охочих на в'їзд до України.