Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Виїзд до Молдови ускладнений — простояти на кордоні доведеться декілька годин arrow

Виїзд до Молдови ускладнений — простояти на кордоні доведеться декілька годин

13 серпня 2024 10:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса-Рені 13 серпня: як працюють КПП з Молдовою
Затори спостерігаються на трасі Одеса-Рені зараз, 13 серпня. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на ранок вівторка, 13 серпня, у бік кордону з Молдовою зібралися великі черги з охочих виїхати з України, рух сильно ускладнено. Причиною багатокілометрових заторів на трасі Одеса — Рені є те, що КПП "Паланка — Маяки — Удобне" тимчасово не працює.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку кордону з Молдовою

Наразі у бік Молдови є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається у межах Нижньодністровського національного природного парку. Проте через закритий пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворився затор з охочих перетнути кордон саме тут, який тягнеться усією транзитною зоною. Люди заздалегідь приїхали та чекають, коли запрацює КПП.

Затори на дорозі до Паланки 13 серпня
Затори в межах нацпарку 13 серпня. Фото: скриншот
Затори у напрямку кордону з Молдовою
Черга на Паланці 13 серпня. Фото: скриншот

Закриття КПП на паланці відобразилось на  КПП "Старокозаче — Тудора", який люди обирають як альтернативний для перетину кордону. Там ускладнення руху фіксуються ще перед поворотом. На мапі ділянка позначена червоним кольором — черга з автівок практично не рухається.

КПП "Старокозаче — Тудора", 13 серпня, затори
Сильні затори на КПП "Старокозаче — Тудора" 13 сернпя. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

Ще один пункт пропуску на Одещині, який сьогодні працює, це "Рені — Джюрджюлешть". Там проблем із виїздом сьогодні немає, однак згідно з даними карт, фіксується черга з охочих на в'їзд до України.

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть" 13 серпня
Затори на Рені 13 серпня. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

Одеса Молдова кордон КПП прикордонники Одеська область Новини Одеси черги виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:00 Фонд Карітас компенсує витрати на комуналку — кому доступна допомога

10:57 Дані з Кінбурнської коси допоможуть звільнити Миколаївщину — деталі

10:51 Українські оператори БпЛА показали, як палять укриття окупантів у Серебрянському лісі

10:43 Нардеп Костенко відповів, який призовний вік має бути в Україні

10:23 Виїзд до Молдови ускладнений — простояти на кордоні доведеться декілька годин

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

10:15 У ГУР назвали втрати, яких зазнала Росія на Кінбурнській косі за серпень

10:03 Адвокат відповів, чи можна судитися з ТЦК, якщо не встигли оновити дані

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

09:47 В Одесі сьогодні діють відключення світла — адреси

09:34 Ощадбанк змінить тарифи для карток — хто платитиме більше

11:00 Фонд Карітас компенсує витрати на комуналку — кому доступна допомога

10:57 Дані з Кінбурнської коси допоможуть звільнити Миколаївщину — деталі

10:51 Українські оператори БпЛА показали, як палять укриття окупантів у Серебрянському лісі

10:43 Нардеп Костенко відповів, який призовний вік має бути в Україні

10:23 Виїзд до Молдови ускладнений — простояти на кордоні доведеться декілька годин

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

10:15 У ГУР назвали втрати, яких зазнала Росія на Кінбурнській косі за серпень

10:03 Адвокат відповів, чи можна судитися з ТЦК, якщо не встигли оновити дані

09:47 В Одесі сьогодні діють відключення світла — адреси

09:34 Ощадбанк змінить тарифи для карток — хто платитиме більше

09:23 Потужні вибухи лунатимуть на Одещині — до чого варто бути готовими

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови