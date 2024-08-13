Затори на трасі Одеса-Рені 13 серпня: як працюють КПП з Молдовою

Виїзд до Молдови ускладнений — простояти на кордоні доведеться декілька годин
Станом на ранок вівторка, 13 серпня, у бік кордону з Молдовою зібралися великі черги з охочих виїхати з України, рух сильно ускладнено. Причиною багатокілометрових заторів на трасі Одеса — Рені є те, що КПП "Паланка — Маяки — Удобне" тимчасово не працює.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку кордону з Молдовою
Наразі у бік Молдови є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається у межах Нижньодністровського національного природного парку. Проте через закритий пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворився затор з охочих перетнути кордон саме тут, який тягнеться усією транзитною зоною. Люди заздалегідь приїхали та чекають, коли запрацює КПП.
Закриття КПП на паланці відобразилось на КПП "Старокозаче — Тудора", який люди обирають як альтернативний для перетину кордону. Там ускладнення руху фіксуються ще перед поворотом. На мапі ділянка позначена червоним кольором — черга з автівок практично не рухається.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
Ще один пункт пропуску на Одещині, який сьогодні працює, це "Рені — Джюрджюлешть". Там проблем із виїздом сьогодні немає, однак згідно з даними карт, фіксується черга з охочих на в'їзд до України.
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