В Николаевской области разоблачили ячейку запрещенной партии: СБУ

СБУ разоблачила сторонника России. Фото: СБУ

В Николаевской области задержан руководитель подпольной ячейки запрещенной "Партии Шария", который решил поднять на новый уровень свою "патриотическую" деятельность. Агенту сообщили о подозрении за организацию прокремлевского филиала в прифронтовых районах — за это ему грозит лишение свободы.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Житель Николаевской области привлек к своему делу пятерых местных, бывших представителей запрещенной партии. Фигурант создал Телеграм-канал, в котором подельники активно распространяли фейки российской пропаганды, оправдывали военные преступления оккупантов и призывали избегать мобилизации.

Что обнаружила СБУ во время обысков Фото: СБУ

Что грозит

Действия организатора квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Его сообщникам доложено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины). Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.