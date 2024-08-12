В Николаевской области разоблачили ячейку запрещенной партии: СБУ

Распространяли российскую пропаганду — на Николаевщине разоблачили ячейку "Партии Шария"
В Николаевской области задержан руководитель подпольной ячейки запрещенной "Партии Шария", который решил поднять на новый уровень свою "патриотическую" деятельность. Агенту сообщили о подозрении за организацию прокремлевского филиала в прифронтовых районах — за это ему грозит лишение свободы.
Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в пресс-службе СБУ.
Детали взрывной деятельности
Житель Николаевской области привлек к своему делу пятерых местных, бывших представителей запрещенной партии. Фигурант создал Телеграм-канал, в котором подельники активно распространяли фейки российской пропаганды, оправдывали военные преступления оккупантов и призывали избегать мобилизации.
Что грозит
Действия организатора квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Его сообщникам доложено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины). Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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