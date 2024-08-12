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Пожар на проспекте Шевченко в Одессе — детали от ГСЧС

12 августа 2024 17:09
Верзилова Єлизавета - редактор
Горит магазин EVA в Одессе: детали пожара
В Одессе горит магазин. Фото: скриншот с видео
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе сегодня, 12 августа, произошло возгорание у здания магазина EVA на проспекте Шевченко. Огонь уже распространился на 20 квадратных метров, на месте работают спасатели.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.

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Пожар произошел по адресу проспект Шевченко 2/4 в Приморском районе города. По вызову оперативно выехали спасатели ГСЧС. Известно, что в магазине EVA загорелся продукт.

"Установлено возгорание товара в помещении одноэтажного магазина на площади 20 квадратных метров. Спасатели работают на месте. Площадь может меняться", — сообщили в ведомстве.

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