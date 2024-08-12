Масштабный пожар на складах зерна в Одесской области сегодня, 12 августа: детали

Спасатель тушит пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

Сегодня утром в селе Визирка Одесского района возник масштабный пожар. Пламя охватило складское помещение, где хранилось зерно, на общей площади 2000 квадратных метров. Подразделения ГСЧС оперативно отреагировали, прибыв на место по повышенному номеру вызова.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Детали пожара

Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние складские помещения, где также хранилось зерно. Для определения причины возгорания на месте происшествия работает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области.

"Подразделения ГСЧС работали по повышенному номеру вызова. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти рядом расположенные складские помещения с зерном. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в ГСЧС.

Спасатели оперативно прибыли по вызову для тушения пожара. Фото: ГСЧС

В тушении пожара было задействовано 14 единиц техники и 53 пожарных со стороны ГСЧС, а также одну единицу техники и четыре человека от местной пожарной команды. Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности во избежание подобных инцидентов в будущем.