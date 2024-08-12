В Одессе продали исследовательский институт: результаты торгов

Корпус Одесского НИИ Фото: Фонд госимущества Украины

На онлайн-аукционе приватизирован единый имущественный комплекс госпредприятия "Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Конечная стоимость объекта составила около 26 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

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Объявление аукциона. Фото: скриншот

Как прошли торги

В торгах приняли участие восемь инвесторов, что привело к значительному росту цены на объект. Начальная стоимость составляла около 5 миллионов гривен, но благодаря конкуренции конечная цена поднялась в 5,17 раза — до 25,8 миллиона гривен. К этой сумме победитель должен дополнительно уплатить 5,16 миллиона гривен НДС, так что общий экономический эффект от продажи может составить 30,96 миллиона гривен.

Участники аукциона. Фото: скриншот

Что известно об объекте приватизации

Одесский НИИ расположен в перспективном Киевском районе Одессы, недалеко от Черного моря. Инфраструктура вокруг включает остановки общественного транспорта, парк, рынок, лицей и магазины, что делает его привлекательным для инвесторов.

Свойства объекта. Фото: скриншот

Новый владелец получит 81% инженерно-лабораторного корпуса с хозяйственными постройками, такими как гараж, навес, трансформаторная, а также три транспортных средства. Согласно условиям продажи, покупатель обязуется погасить просроченную кредиторскую задолженность предприятия и не увольнять работников в течение шести месяцев после приобретения.