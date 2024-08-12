В Одесі продали дослідницький інститут: результати торгів

Корпус Одеського НДІ. Фото: Фонд держмайна України

На онлайн-аукціоні приватизували єдиний майновий комплекс держпідприємства "Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Кінцева вартість об'єкту становила майже 26 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду державного майна України.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Як пройшли торги

У торгах взяли участь вісім інвесторів, що призвело до значного зростання ціни об'єкта. Початкова вартість становила майже 5 мільйонів гривень, але завдяки конкуренції кінцева ціна піднялася у 5,17 раза — до 25,8 мільйона гривень. До цієї суми переможець має додатково сплатити 5,16 мільйона гривень ПДВ, тож загальний економічний ефект від продажу може скласти 30,96 мільйона гривень.

Учасники аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про об'єкт приватизації

Одеський НДІ розташований у перспективному Київському районі Одеси, неподалік Чорного моря. Інфраструктура довкола включає зупинки громадського транспорту, парк, ринок, ліцей та магазини, що робить його привабливим для інвесторів.

Характеристики об'єкту. Фото: скриншот

Новий власник отримає 81% інженерно-лабораторного корпусу з господарськими будівлями, такими як гараж, навіс, трансформаторна, а також три транспортні засоби. Згідно з умовами продажу, покупець зобов'язується погасити прострочену кредиторську заборгованість підприємства та не звільняти працівників протягом шести місяців після придбання.