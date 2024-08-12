В Одесі продали дослідницький інститут: результати торгів

Приватизація Одеського НДІ — результати аукціону
На онлайн-аукціоні приватизували єдиний майновий комплекс держпідприємства "Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Кінцева вартість об'єкту становила майже 26 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Фонду державного майна України.
Як пройшли торги
У торгах взяли участь вісім інвесторів, що призвело до значного зростання ціни об'єкта. Початкова вартість становила майже 5 мільйонів гривень, але завдяки конкуренції кінцева ціна піднялася у 5,17 раза — до 25,8 мільйона гривень. До цієї суми переможець має додатково сплатити 5,16 мільйона гривень ПДВ, тож загальний економічний ефект від продажу може скласти 30,96 мільйона гривень.
Що відомо про об'єкт приватизації
Одеський НДІ розташований у перспективному Київському районі Одеси, неподалік Чорного моря. Інфраструктура довкола включає зупинки громадського транспорту, парк, ринок, ліцей та магазини, що робить його привабливим для інвесторів.
Новий власник отримає 81% інженерно-лабораторного корпусу з господарськими будівлями, такими як гараж, навіс, трансформаторна, а також три транспортні засоби. Згідно з умовами продажу, покупець зобов'язується погасити прострочену кредиторську заборгованість підприємства та не звільняти працівників протягом шести місяців після придбання.
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