Масштабна пожежа на складах зерна на Одещині сьогодні, 12 серпня: деталі

Рятувальник гасить пожежу на Одещині. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці в селі Візирка, що в Одеському районі, виникла масштабна пожежа. Полум’я охопило складське приміщення, де зберігалося зерно, на загальній площі 2000 квадратних метрів. Підрозділи ДСНС оперативно відреагували, прибувши на місце за підвищеним номером виклику.

Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Деталі пожежі

Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні складські приміщення, де також зберігалося зерно. Для визначення причини займання на місці події працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини.

"Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятували поряд розташовані складські приміщення із зерном. Загиблих та постраждалих немає", — повідомили у ДСНС.

Рятувальники оперативно прибули на виклик для гасіння пожежі. Фото: ДСНС

До гасіння пожежі було залучено 14 одиниць техніки та 53 вогнеборці з боку ДСНС, а також одну одиницю техніки і чотири особи від місцевої пожежної команди. Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.