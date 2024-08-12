Горить магазин EVA в Одесі: деталі пожежі

В Одесі горить магазин. Фото: скриншот з відео

В Одесі сьогодні, 12 серпня, сталась загоряння у будівлі магазину EVA на проспекті Шевченка. Наразі вогонь вже поширився на 20 квадратних метрів, на місці працюють рятувальники.

Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

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Пожежа в магазині EVA

Пожежа сталась за адресою проспект Шевченка 2/4, що у Приморському районі міста. На виклик оперативно виїхали рятувальники ДСНС. Відомо, що у магазині EVA загорівся товар.

"Встановлено загорання товару в приміщенні одноповерхового магазину на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники працюють на місці. Площа може змінюватись", — повідомили у відомстві.