Горить магазин EVA в Одесі: деталі пожежі

Пожежа на проспекті Шевченка в Одесі — деталі від ДСНС
12 серпня 2024 17:09
В Одесі горить магазин. Фото: скриншот з відео
В Одесі сьогодні, 12 серпня, сталась загоряння у будівлі магазину EVA на проспекті Шевченка. Наразі вогонь вже поширився на 20 квадратних метрів, на місці працюють рятувальники.
Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.
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Пожежа в магазині EVA
Пожежа сталась за адресою проспект Шевченка 2/4, що у Приморському районі міста. На виклик оперативно виїхали рятувальники ДСНС. Відомо, що у магазині EVA загорівся товар.
"Встановлено загорання товару в приміщенні одноповерхового магазину на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники працюють на місці. Площа може змінюватись", — повідомили у відомстві.
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