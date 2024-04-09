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Соратница Шария пыталась навредить мобилизации — СБУ разоблачила коллаборантку вблизи Одессы

9 апреля 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Соратница Шария пыталась навредить мобилизации — СБУ разоблачила коллаборантку вблизи Одессы
Сотрудники СБУ задержали коллаборантку. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Активная участница запрещенной "партии Шария" распространяла фейковую информацию об ВСУ в социальных сетях и активно поддерживала пророссийские взгляды. Таким образом она пыталась сорвать мобилизацию в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Подробности деятельности

Коллаборантка входила в "актив" запрещенной "партии Шария", сотрудничала с российской разведкой, а двое ее родственников после захвата левобережья Херсонщины добровольно присоединились к местным оккупационным властям. Она приехала из Николаева и временно скрывалась в Одесской области, где и вела пророссийскую деятельность.

Женщина была администратором телеграм-канала, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призвала украинцев уклоняться от мобилизации. За такое сотрудничество она получала деньги от своих российских спонсоров. Кроме того, она распространяла фейки о Силях обороны и восхваляла Путина в соцсетях.

Какое наказание грозит

Следователи Службы безопасности сообщили женщине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Коллаборанты в Одесской области

Ранее мы писали, что житель Одесской области работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, пока он приговорен к заключению.

Также мы сообщали, что специалисты СБУ уличили жителя Одессы, который сотрудничал с врагом. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

СБУ
Одесса
Анатолий Шарий
Николаев
пророссийская группировка
Одесская область
Николаевская область
переселенцы
госизмена
Коллаборант
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