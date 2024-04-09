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Соратниця Шарія намагалася зашкодити мобілізації — СБУ викрила колаборантку поблизу Одеси

9 квітня 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Соратниця Шарія намагалася зашкодити мобілізації — СБУ викрила колаборантку поблизу Одеси
Співробітники СБУ затримали колаборантку. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Активна учасниця забороненої "партії Шарія" поширювала фейкову інформацію про ЗСУ у соцмережах та активно підтримувала проросійські погляди. Таким чином вона намагалася зірвати мобілізацію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Подробиці діяльності

Колаборантка входила до "активу" забороненої "партії Шарія", співпрацювала з російською розвідкою, а двоє її родичів після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої окупаційної влади. Вона приїхала з Миколаївщини та тимчасово переховувалась в Одеській області, де й вела проросійську діяльність.

Жінка була адміністратором телеграм-каналу, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації. За таку співпрацю вона отримувала гроші від своїх російських спонсорів. Окрім цього, вона поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла Путіна у соцмережах.

Яке покарання загрожує

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Колаборанти на Одещині

Раніше ми писали, що житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.

Також ми повідомляли, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.

СБУ
Одеса
Анатолій Шарій
Миколаїв
проросійське угруповання
Одеська область
Миколаївська область
переселенці
держзрада
Колаборант
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