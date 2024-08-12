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Поширювали російську пропаганду — на Миколаївщині викрили осередок "Партії Шарія"

12 серпня 2024 17:41
Верзілова Єлизавета - редактор
На Миколаївщині викрили осередок забороненої партії: СБУ
СБУ викрила прихильника Росії. Фото: СБУ
Верзілова Єлизавета - редактор

У Миколаївській області затримано керівника підпільного осередку забороненої "Партії Шарія", який вирішив підняти на новий рівень свою "патріотичну" діяльність. Агенту повідомили про підозру за організацію прокремлівської філії у прифронтових районах — за це йому загрожує позбавлення волі. 

Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

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Житель Миколаївщини залучив до своєї справи п’ятьох місцевих, колишніх представників забороненої партії. Фігурант створив Телеграм-канал, в якому спільники активно поширювали фейки російської пропаганди, виправдовували воєнні злочини окупантів та закликали уникати мобілізації.

Осередок "Партії шарія" на Миколаївщині
Що виявила СБУ під час обшуків. Фото: СБУ

Що загрожує

Дії орагнізатора кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Його спільникам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

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СБУ Одеса Анатолій Шарій Миколаїв проросійське угруповання Миколаївська область пропаганда Кримінал Новини Одеси

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