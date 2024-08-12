Контроль над Кінбурнською косою: території досі окуповані

Кінбурнська коса досі під ворожим контролем. Фото: Дмитро Яковлев

Наразі Кінбурнська коса, яка розташована на півдні України, залишається під контролем російських військ. Встановлення українського прапора, ймовірно, відбулося в результаті рейдової операції українських військових.

Про це пише видання DeepState.

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Допис DeepState. Фото: скриншот

Експерти зазначають, що коса досі перебуває під контролем окупантів. Активіст Сергій Стерненко порушив питання про доцільність таких дій, зазначивши, що задля встановлення прапора українські спецпризначенці вкотре зазнали втрат. Він наголосив, що подібні акції відбуваються не вперше, але відповідальні за прийняття таких рішень ніхто не несе.

"Задля встановлення прапора днями вчергове поклали наших спецпризначенців. Подібні акції заради прапора відбуваються не вперше. Гине спецура також не вперше", — пише Сергій Стерненко.

Допис Сергія Стерненка. Фото: скриншот

Кінбурнська коса — що відомо

Кінбурнська коса, що розташовується на межі Миколаївської та Херсонської областей, була окупована російськими силами у 2022 році. Зараз це місце залишається однією з найважливіших стратегічних точок на південному напрямку.