Контроль над Кинбурнской косой: территории до сих пор оккупированы

Кинбурнская коса до сих пор под вражеским контролем. Фото: Дмитрий Яковлев

Кинбурнская коса, расположенная на юге Украины, остается под контролем российских войск. Установление украинского флага, вероятно, произошло в результате рейдовой операции украинских военных.

Об этом пишет издание DeepState.

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Сообщение DeepState. Фото: скриншот

Эксперты отмечают, что коса до сих пор находится под контролем окупантов. Активист Сергей Стерненко поднял вопрос о целесообразности таких действий, отметив, что для установления флага украинские спецназовцы в очередной раз понесли потери. Он подчеркнул, что подобные акции проходят не первый раз, но ответственные за принятие таких решений никто не несет.

"Для установления флага на днях в очередной раз положили наших спецназовцев. Подобные акции ради флага проходят не впервые. Гибнет спецура также не впервые" , — пишет Сергей Стерненко.

Сообщение Сергея Стерненко. Фото: скриншот

Кинбурнская коса — что известно

Кинбурнская коса, находящаяся на границе Николаевской и Херсонской областей, была оккупирована российскими силами в 2022 году. Сейчас это место остается одной из важнейших стратегических точек на южном направлении.