Скільки буде коштувати відпочинок в Одесі у серпні

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Спека минула, а разом із нею і вода в морі стала прохолодною. Схоже, що літо цього року закінчиться за розкладом, якраз до першого вересня. Але що робити, якщо не встигли позасмагати та поплескатися у теплій воді? Є два шляхи — чекати, коли море знову буде тепле, або ж шукати великий басейн. Другий варіант, правда, може влетіти в копійчину, але що не зробиш заради комфорту.

Журналісти Новини.LIVE зробили добірку, скільки коштуватиме відпочинок біля басейну.

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Холодна течія

Через спеку в липні вода в морі прогрілася настільки, що деякі організми стали гинути через брак кисню. Але за кілька днів перебіг змінився і купатися стало просто неможливо, температура води опустилася нижче +15 градусів. Наразі ситуація поступово покращується, але холодні ночі і вже не настільки спекотні дні не дають морю прогрітися. Туристам, які приїхали, нічого не залишалося, як шукати місця з відкритими басейнами, таких в Одесі чимало, тільки ціни у всіх за свої послуги різні.

Люди на Одеському пляжі. Фото: Новини.LIVE

М1

Готельний комплекс М1 розташований на улюбленому багатьма пляжі Ланжерон. Крім основної переваги першої лінії моря, тут пропонуються всі умови для гарного відпочинку: басейн з очищеною водою, також є неглибока зона для дітей. Надаються шезлонги, рушники, парасольки та камери для зберігання речей. Ну і головне — наявність власного укриття на випадок тривоги. Вартість відпочинку тут у будні, з понеділка по четвер, — 600 грн, а у вихідні — 800 грн з особи.

Басейн біля готелю. Фото: booking.com

NEMO Beach Club

По сусідству розташувався один із найбільших комплексів із басейнами. У NEMO Beach Club їх аж дев'ять, усі вони з морською очищеною водою та спеціальним температурним режимом. Ціна тут відрізняється, залежно від зон відпочинку. Так, головний басейн із дитячим аквапарком та ще з двома панорамними басейнами на 5-му та 6-му поверхах з джакузі обійдуться вам у 800 грн у будній день. У вихідні та свята за цей же перелік послуг вартість буде вже 1000 грн. Плюс 500 гривень застави, яку повернуть на виході.

Відпочивальники біля басейну. Фото: nemohotels.com



І другий пакет, що охоплює крім всіх вище перерахованих басейнів ще й унікальну панорамну терасу на 7-му поверсі, з якої виходять красиві фотосесії. Але за це доведеться викласти вже 1500 грн у будні та 2000 грн у вихідні відповідно, плюс заставу. Якщо ж ви захочете взяти VIP-бунгало, розраховане на компанію від 2-6 осіб, будьте готові до додаткових витрат у вигляді ще 2000 грн.

Red Line

У центрі Аркадії розташований більш бюджетний варіант — клуб Red Line. Власне укриття, ресторан та кілька басейнів. Є дитяча зона. Ціна шезлонга — 250 грн у будні, бунгало буде доходити до 1500. Плюс передбачений депозит.

Басейн з відпочивальниками в Аркадії. Фото: соціальні мережі

Ibiza

Неподалік розташувався знаменитий клуб Іbiza. На території є три великі басейни та один дитячий. Тут представлений досить великий перелік послуг, і кожен знайде те, що буде по кишені. Так шезлонг трохи далі від басейну вам коштуватиме 250 грн, а ближче — 500. Намет на 6 персон обійдеться у 2000 грн, а рушник дадуть на прокат за 150 грн, при цьому застава за нього буде 700 грн.

Басейн в Ibiza Beach Club. Фото: офіційний сайт

Вартість послуг у клубі Іbiza. Фото: скриншот з офіційного сайту.

Пансіонат "Совіньйон"

Для тих, хто зупинився в київському районі, ідеальне місце для відпочинку — пансіонат "Совіньйон". Два відкритих басейни зі зручними шезлонгами та зонтиками. Шезлонг у будні обійдеться вам у 400 грн, у вихідні дорожче — 450 грн. За дітей від 6 років доведеться доплатити 200 та 250 грн відповідно.

Зона відпочинку в пансіонаті "Совіньйон". Фото: офіційний сайт

Вартість послуг у пансіонаті "Совіньйон". Фото: скриншот з офіційного сайту

Ще один дуже важливий момент, про який не варто забувати, вирушаючи відпочивати до басейну, — свою їжу та напої проносити не можна. У кожного закладу є ресторани та встановлені барні стійки, де вам із задоволенням допоможуть вгамувати спрагу та голод. Якщо ж підбивати підсумок, то ціни на басейни не змінювалися з моменту старту курортного сезону.