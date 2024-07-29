Відпустка в Одесі 2024: актуальні ціни на відпочинок у серпні

Чоловік йде по Європейській площі. Фото: Новини.LIVE

Серпень останній місяць літа — золота пора для відпочинку. Вода в морі вже прогрілася, спека трохи спала, та й на Привозі очі розбігаються від кількості свіжих фруктів та овочів. З ранку можна повалятися на пляжі, після смачного обіду в кафе вирушити на екскурсії містом, а на вечір культурна програма — ідеальний план, який потрібно встигнути втілити цього літа, щоб запастися позитивними емоціями на цілий рік.

Журналісти Новини.LIVE вирішили порахувати, скільки коштуватиме тиждень відпочинку в Одесі для двох.

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Де краще зупинитися

Протягом багатьох років найпопулярнішим місцем, де зупиняються відпочивальники в Одесі, залишаються готелі. Адже вони не лише зручні та розташовуються у пішій доступності до головних памʼяток міста, а й надають широкий спектр послуг: від трансферу до прибирання у номері. А от ціни сьогодні, навіть під час війни, дещо піднялися. Так, за тиждень відпочинку доведеться віддати досить кругленьку суму:

за три зірки — від 6 000 до 9 600 гривень;

за чотири зірки — від 10 400 до 20 000 гривень;

за пʼять зірок — від 30 000 до 78 000 гривень.

Вартість одеських готелів за тиждень. Фото: скриншот

Вартість одеських готелів за тиждень. Фото: скриншот

Варто зазначити, що, окрім зручності, люди стали дедалі частіше звертати увагу на безпекові фактори. Тож наразі при виборі тимчасового житла важливими є наявність укриттів або підземного паркінгу. А ця умова є обовʼязковою в усіх готелях, що працюють.

Номер у готелі з видом на море. Фото: Новини.LIVE

Шлях до бомбосховища у готелі. Фото: Новини.LIVE

Більш бюджетний варіант

І для тих, хто не хоче сильно витрачатися на житло, а планує витратити ці кошти на розваги, Одеса пропонує також й хостели різного типу — від ліжка у спільній кімнаті до окремих сімейних кімнат. Варто зазначити, що вони розташовані абсолютно у різних районах міста. Тож кожен зможе підібрати помешкання під свій запит. На сьогодні, у розпал курортного сезону, вартість за 6 ночей така:

від 2 100 до 3 800 гривень;

за окремий номер — 5 400 гривень.

Вартість одеських хостелів за тиждень. Фото: скриншот

Вартість одеських хостелів за тиждень. Фото: скриншот

Скільки коштує квартира

Також одним із варіантів розміщення в Одесі є й можливість винайняти окрему квартиру. Проте про такий варіант слід подбати заздалегідь, адже в Інтернеті є досить багато шахраїв, які просять передплату за житло, якого не існує. Однак все ж варто сказати, що такий вибір не можна назвати повністю бюджетним, бо все залежить від ремонту, близькості до моря та інфраструктури. А в умовах відключення світла на вартість впливає і наявність генератора у будинку. Тож Одеса пропонує цього року такі ціни за добу:

кімната у квартирі — від 150 до 450 гривень;

квартира на Таїрово — від 600 до 1 000 гривень;

квартира у центрі — від 900 до 1 500 гривень;

квартира біля моря — від 2 000 до 15 000 гривень;

будинок за містом — 7 000 гривень.

Подобова вартість кімнати в Одесі. Фото: скриншот

Подобова вартість квартири та будинку. Фото: скриншот

Відпочинок на березі моря

Станом на сьогодні в Одесі офіційно готові прийняти туристів 12 пляжів у різних частинах міста. Слід зазначити, що серед них є як безкоштовні муніципальні, так і заклади з терасами та басейнами. Тому щойно перший промінець сонця почне гріти пісок — чорноморське узбережжя буде заповнене відвідувачами. Проте слід зазначити, що крім самого морського повітря, на пляжах Одеси можна отримати й інші послуги, серед яких:

шезлонг — від 200 до 250 гривень;

шезлонг біля басейну — 400 гривень;

м'який майданчик — від 1 200 до 1 700 гривень;

VIP шезлонги для двох — 700 гривень;

ліжко/шатер — 1 200 гривень + депозит.

Люди на шезлонгах відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE

Де поїсти

Ну і, звичайно ж, жоден відпочинок не обходиться без того, щоб порадувати себе чимось смачненьким. На щастя, Одеса багата на кухні різних народів і культур: тут можна поїсти і грузинський суп харчо, і татарські янтики, і молдавську мамалигу, і рідний український борщ з пампушками. Через відключення світла та здорожчання бензину ціни у закладах порівняно з минулим роком дещо виросли. Але все ж знайти, де поїсти, як кажуть в Одесі "не за всі гроші світу", цілком реально.

Бюджетні заклади

Наїстися вдосталь та смачно можна у міських буфетах, які розташовані в усіх районах. Центр також не став винятком, тож у столовій CityBuffet можна взяти ситний обід з першої, другої страв, напою та десерту в середньому за 250 гривень на одну особу.

Асортимент гарнірів у буфеті. Фото: скриншот

Крім того, у літню спеку рятують кіоски з холодними напоями та кавою. Ввечері, коли більшість людей виходить на прогулянку, до таких місць вишикуються черги. Це означає, що в Одесі дійсно смачно. І вони також оснащені генераторами, тож ковток прохолоди можна отримати завжди.

Хлопець біля точки з кавою. Фото: Новини.LIVE

Кафе та ресторани

А для тих, хто хоче відпочити та розважитися наповну, в Одесі працює безліч кафе та ресторанів. Зокрема, на центральній вулиці міста — Дерибасівській — можна завітати до ресторану італійської кухні. Ціни там вище середнього, проте вільних столиків майже не буває. За вечерю у закладі одна людина може віддати за пасту, каву та десерт 450-500 гривень.

Вартість страв в італійському ресторані на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Також можна завітати до Міського саду на ігристе. Так, за безлімітне Prosseco потрібно віддати 459 гривень без врахування їжі. Проте завжди потрібно памʼятати про світлу голову на ранок.

Акційна пропозиція на ігристе. Фото: Новини.LIVE

Куди піти

Одеса — одне із найбагатших міст не лише України, а й Європи — за кількістю пам'ятників, музеїв, театрів, історичних будівель та парків. І навіть війна не стала перешкодою ні для туристів, ні для підприємців, які продовжують цими неймовірними місцями водити екскурсії та розповідати лекції. Варто наголосити, що екскурсії в місті різноманітні, як і її колорит.

Жінка гуляє біля символу Одеси. Фото: Новини.LIVE

Для поціновувачів високої культури вже з другого серпня розпочнеться сезон в оперному театрі, також можна відвідати його залаштунки та погуляти по старовинних коридорах. Ну, а для любителів екстремального відпочинку працюють одеські катакомби. Проте самостійно їх відвідувати не рекомендовано.

Люди гуляють у Пале-Рояль біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Розваги для дітей та дорослих

Банани, катамарани, парашути та водні скутери — такі розваги сьогодні заборонені на морі через високу загрозу мін. Тож безпечно побавитися та провести час як дітям, так і дорослим сьогодні пропонують в аквапарках. Саме туди у саму спеку, коли неможливо перебувати на узбережжі, приходять люди освіжитися. Але за такий відпочинок також доведеться віддати чималу суму.

Аквапарк Hawaii

Вартість послуг у середньому від 550 грн до 800 грн. Працює він з 09:00 до 19:00. Також є додаткові послуги, такі як місце для відпочинку та комірка у сейфі. Так, за велике бунгало доведеться віддати 5 000 грн, а за зберігання особистих речей — 250 грн.

Прайс в аквапарку Hawaii. Фото: скриншот

Аквапарк Oasis

Ще одним місцем розваг є аквапарк Oasis, який находиться практично на виїзді з міста у бік Чорноморки. Ціни тут досить бюджетні, проте немає додаткових послуг, як шафка для зберігання речей або рушник. Тож про це слід подбати заздалегідь та взяти усе з собою.

Прайс в аквапарку Oasis. Фото: скриншот

Аквапарк "Одеса"

А аквапарк за межами Одеси, з однойменною назвою, працює вже з 10:00 до 18:00. Вартість квитків сягає від 500 до 1 600 гривень за цілий день, що передбачає:

використання всіх атракціонів;

шезлонги з м'якими матрацами;

рятувальні жилети;

одиночні або подвійні надувні круги;

шафка в роздягальні;

електронний ключ-браслет.

Прайс у аквапарку Одеса. Фото: скриншот

Також в аквапарку є можливість придбати безлімітний абонемент на все літо.

Як пересуватися

Одеса не лише мультикультурне місто, а ще й мультитранспортне. І хоча тут немає метро, як у Харкові або Києві, тільки одеський таксист, розповідаючи черговий анекдот про тітку Цилю, довезе з залізничного вокзалу до Привозу за годину та тисячу гривень. Містяни жартують, що таким чином водії розрізняють місцевих від приїжджих. Але ж якщо ви все ж таки не готові до такої пригоди, то є декілька варіантів для пересування Одесою:

тролейбус або трамвай — 8 гривень готівкою, 7 гривень безготівковою оплатою;

маршрутне таксі — 15 гривень;

таксі — 50 гривень посадка.

Одеське маршрутне таксі. Фото: Новини.LIVE

Вартість одеських екскурсій

оглядові екскурсії на електробусах — 250-400 гривень;

таємниці кримінальної Одеси — 400 гривень за 1,5 години;

екскурсія в катакомби — 400 гривень за 2 години;

екскурсія "Єврейська Одеса", — 450 гривень;

екскурсія одеськими двориками — 400 гривень;

вистави в оперному театрі — від 90 до 650 гривень.

Екскурсійний автобус на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Загалом перед поїздкою в Одесу, за найскромнішими підрахунками, необхідно цього сезону взяти з собою щонайменше 7 000-8 000 гривень на двох. Це сума без урахування квитків в обидва боки, пересування містом та купівлю сувенірів. А от кінцевої суми немає, адже тут можна витратити все та навіть, як кажуть в Одесі, залишитися у боржниках.

Нагадаємо, що до кінця літа почав курсувати додатковий поїзд зі столиці до міста на Чорному морі. Як і коли він прибуватиме до Одеси, читайте за посиланням.