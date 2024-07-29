Отпуск в Одессе 2024: актуальные цены на отдых в августе.

Человек идет по Европейской площади. Фото: Новини.LIVE

Август последний месяц лета — золотая пора для отдыха. Вода в море уже прогрелась, жара немного спала, и на Привозе глаза разбегаются от количества свежих фруктов и овощей. С утра можно поваляться на пляже, после вкусного обеда в кафе отправиться на экскурсии по городу, а на вечер культурная программа — идеальный план, который нужно успеть воплотить этим летом, чтобы запастись положительными эмоциями на целый год.

Журналисты Новини.LIVE решили посчитать, сколько будет стоить неделя отдыха в Одессе для двоих.

Читайте также:

Где лучше остановиться

В течение многих лет самым популярным местом, где останавливаются отдыхающие в Одессе, остаются отели. Ведь они не только удобны и находятся в пешей доступности к главным достопримечательностям города, но и предоставляют широкий спектр услуг: от трансфера до уборки в номере. А вот цены сегодня даже во время войны несколько поднялись. За неделю отдыха придется отдать довольно кругленькую сумму:

за три звезды — от 6 000 до 9 600 гривен;

за четыре звезды — от 10 400 до 20 000 гривен;

за пять звезд — от 30 000 до 78 000 гривен.

Стоимость одесских гостиниц за неделю. Фото: скриншот

Стоимость одесских гостиниц за неделю. Фото: скриншот

Стоит отметить, что, кроме удобства, люди стали все чаще обращать внимание на факторы безопасности. Поэтому при выборе временного жилья важно наличие укрытий или подземного паркинга. А это условие обязательно во всех работающих гостиницах.

Номер в отеле с видом на море. Фото: Новини.LIVE

Путь к бомбоубежищу в отеле. Фото: Новини.LIVE

Более бюджетный вариант

И для тех, кто не хочет тратиться на жилье, а планирует потратить эти средства на развлечения, Одесса предлагает также и хостелы разного типа — от кровати в общей комнате до отдельных семейных комнат. Стоит отметить, что они расположены абсолютно в разных районах города, поэтому каждый сможет подобрать квартиру под свой запрос. На сегодняшний день, в разгар курортного сезона, стоимость за 6 ночей следующая:

от 2 100 до 3 800 гривен;

за отдельный номер — 5 400 гривен.

Стоимость одесских хостелов за неделю. Фото: скриншот

Стоимость одесских хостелов за неделю. Фото: скриншот

Сколько стоит квартира

Также одним из вариантов размещения в Одессе есть возможность снять отдельную квартиру. Однако о таком варианте следует позаботиться заранее, ведь в Интернете достаточно много мошенников, которые просят предоплату за жилье, которого не существует. Однако все же следует сказать, что такой выбор нельзя назвать полностью бюджетным, потому что все зависит от ремонта, близости к морю и инфраструктуре. А в условиях отключения света на стоимость влияет и наличие генератора в доме. Одесса предлагает в этом году такие цены в сутки:

комната в квартире — от 150 до 450 гривен;

квартира на Таирово — от 600 до 1 000 гривен;

квартира в центре — от 900 до 1 500 гривен;

квартира у моря — от 2 000 до 15 000 гривен;

дом за городом — 7 000 гривен.

Стоимость комнаты в Одессе. Фото: скриншот

Посуточная стоимость квартиры. Фото: скриншот

Отдых на берегу моря

На сегодня в Одессе официально готовы принять туристов 12 пляжей в разных частях города. Следует отметить, что среди них есть как бесплатные муниципальные, так и заведения с террасами и бассейнами. Поэтому как только первый луч солнца начнет греть песок — черноморское побережье будет заполнено посетителями. Однако следует отметить, что, кроме самого морского воздуха, на пляжах Одессы можно получить и другие услуги, среди которых:

шезлонг — от 200 до 250 гривен;

шезлонг у бассейна — 400 гривен;

мягкая площадка — от 1 200 до 1 700 гривен;

VIP шезлонги для двоих — 700 гривен;

кровать/шатер — 1 200 гривен + депозит.

Люди на шезлонгах отдыхают у моря. Фото: Новини.LIVE

Где поесть

Ну и, конечно же, ни один отдых не обходится без того, чтобы порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. К счастью, Одесса богата кухней разных народов и культур: здесь можно поесть и грузинский суп харчо, и татарские янтыки, и молдавскую мамалыгу, и родной украинский борщ с пампушками. Из-за отключения света и удорожания бензина цены в заведениях по сравнению с прошлым годом несколько выросли. Но все же найти, где поесть, как говорят в Одессе "не за все деньги мира", вполне реально.

Бюджетные заведения

Наесться достаточно и вкусно можно в городских буфетах, которые расположены во всех районах. Центр также не стал исключением, так что в столовой CityBuffet можно взять сытный обед из первого, второго блюд, напитка и десерта в среднем за 250 гривен на одного человека.

Ассортимент гарниров в буфете. Фото: скриншот

Кроме того, в летнюю жару спасают киоски с холодными напитками и кофе. Вечером, когда большинство людей выходит на прогулку, в такие места выстраиваются очереди. Это значит, что в Одессе действительно вкусно. И они также оснащены генераторами, так что глоток прохлады можно получить всегда.

Парень возле точки с кофе. Фото: Новини.LIVE

Кафе и рестораны

А для тех, кто хочет отдохнуть и развлечься по полной, в Одессе работает множество кафе и ресторанов. В частности, на центральной улице города — Дерибасовской — можно посетить ресторан итальянской кухни. Цены там выше среднего, но свободных столиков почти не бывает. За ужин в заведении один человек может отдать за пасту, кофе и десерт 450-500 гривен.

Стоимость блюд в итальянском ресторане на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Также можно зайти в Городской сад на игристое. За безлимитное Prosseco нужно отдать 459 гривен без учета пищи. Однако всегда нужно помнить о светлой голове на утро.

Акционное предложение на игристое. Фото: Новини.LIVE

Куда пойти

Одесса — один из самых богатых городов не только Украины, но и Европы — по количеству памятников, музеев, театров, исторических зданий и парков. И даже война не стала помехой ни для туристов, ни для предпринимателей, которые продолжают этими невероятными местами водить экскурсии и рассказывать лекции. Следует отметить, что экскурсии в городе разнообразные, как и ее колорит.

Женщина гуляет рядом с символом Одессы. Фото: Новини.LIVE

Для любителей высокой культуры уже со второго августа начнется сезон в оперном театре, также можно посетить его закулисы и погулять по старинным коридорам. Ну, а для любителей экстремального отдыха работают одесские катакомбы. Однако самостоятельно их посещать не рекомендуется.

Люди гуляют в Пале-Рояль возле оперного театра. Фото: Новини.LIVE

Развлечения для детей и взрослых

Бананы, катамараны, парашюты и водные скутеры — такие развлечения сегодня запрещены на море из-за высокой угрозы мин. Так что безопасно поиграть и провести время, как детям, так и взрослым сегодня предлагают в аквапарках. Именно туда в самую жару, когда невозможно находиться на побережье, люди приходят освежиться. Но за такой отдых тоже придется отдать немалую сумму.

Аквапарк Hawaii

Стоимость услуг в среднем от 550 до 800 грн. Работает он с 09.00 до 19.00. Также предоставляются следующие услуги: место для отдыха и ячейка в сейфе. А за большое бунгало придется отдать 5 000 грн, за хранение личных вещей — 250 грн.

Прайс в аквапарке Hawaii. Фото: скриншот

Аквапарк Oasis

Еще одним местом развлечений является аквапарк Oasis, который находится практически на выезде из города в сторону Черноморки. Цены здесь достаточно бюджетные, однако нет дополнительных услуг, как шкафчик для хранения вещей или полотенце. Так что об этом следует позаботиться заранее и взять все с собой.

Прайс в аквапарке Oasis. Фото: скриншот

Аквапарк "Одесса"

А аквапарк за пределами Одессы, с одноименным названием, работает уже с 10:00 до 18:00. Стоимость билетов составляет от 500 до 1 600 гривен за целый день, что предусматривает:

использование всех аттракционов;

шезлонги с мягкими матрасами;

спасательные жилеты;

одиночные или двойные надувные круги;

шкафчик в раздевалке;

электронный ключ-браслет.

Прайс в аквапарке Одесса. Фото: скриншот

Также в аквапарке есть возможность приобрести безлимитный абонемент на все лето.

Как передвигаться

Одесса не только мультикультурный город, но и мультитранспортный. И хотя здесь нет метро, как в Харькове или Киеве, только одесский таксист, рассказывая очередной анекдот о тете Циле, довезет с железнодорожного вокзала до Привоза за час и тысячу гривен. Горожане шутят, что таким образом водители отличают местных от приезжих. Но если вы все же не готовы к такому происшествию, то есть несколько вариантов для передвижения по Одессе:

троллейбус или трамвай — 8 гривен наличными, 7 гривен безналичной оплатой;

маршрутное такси — 15 гривен;

такси — 50 гривен посадка.

Одесское маршрутное такси. Фото: Новини.LIVE

Стоимость одесских экскурсий

обзорные экскурсии на электробусах — 250-400 гривен;

тайны криминальной Одессы — 400 гривен за 1,5 часа;

экскурсия в катакомбы — 400 гривен за 2 часа;

экскурсия "Еврейская Одесса" — 450 гривен;

экскурсия по одесским дворикам — 400 гривен;

спектакли в оперном театре — от 90 до 650 гривен.

Экскурсионный автобус по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

В общем, перед поездкой в Одессу, по самым скромным подсчетам, необходимо в этом сезоне взять с собой по меньшей мере 7 000-8 000 гривен на двоих. Это сумма без учета билетов в обе стороны, передвижения по городу и покупок сувениров. А вот конечной суммы нет, здесь ведь можно потратить все и даже, как говорят в Одессе, остаться в должниках.

Напомним, что к концу лета начал курсировать дополнительный поезд из столицы в город на Черном море. Как и когда он будет прибывать в Одессу, читайте по ссылке.