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Додатковий поїзд до Одеси до кінця літа — як курсуватиме

23 липня 2024 15:29
Верзілова Єлизавета - редактор
Додатковий поїзд до Одеси з Києва - деталі від Укрзалізниці
Вокзал Одеси. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

У піковий сезон спеки та відпочинку до Одеси відправлятимуться додаткові поїзди зі столиці. Так, до кінця серпня курсуватиме спеціальний поїзд з Києва до Південної Пальміри, аби усі охочі мали змогу навідатись до узбережжя Чорного моря. 

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці

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Допис Укрзалізниці про додатковий поїзд з Києва до Одеси. Фото: скриншот

Додатковий поїзд Інтерсіті №761/762 Київ — Одеса курсуватиме додатково 24, 30 липня, а також  — 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня. На маршруті є вагони з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

Розклад

Відправлення з Києва о 6:03, прибуття до Одеси о 13:34. 
Зворотний рейс відправлятиметься з Одеси о 14:20, прибуватиме до Києва о 21:54. 

"В ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва Тарпан, що дозволить на ~50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами", — йдеться у повідомлення Укрзалізниці.

Де купити квитки

Для зручності пасажирів квитки можна придбати через:

Вартість квитків 

У продажу доступні квитки у вагонах першого та другого класу. Слід нагадати, що це швидкісний потяг, де всі місця сидячі. Відтак, у вагоні першого класу одне місце коштує 992 гривні. Тим часом за квиток у другому класі слід буде заплатити 509 гривень.  Час у дорозі з Києва до Одеси займає близько 7 годин.

Більше про сполучення з Одесою

Ми писали, що від 1 березня цього року проєкт аеротрансферу між Одесою та аеропортом Кишинів набуває все більшої популярності. Вже майже 1 500 людей скористалися цією послугою.

Також ми повідомляли, що запуск поромного сполучення між Україною та Грузією (Чорноморськ — Батумі) знову відкладено. Спочатку перший рейс планували на 24 липня, однак дату відправки вже кілька разів змінювали, а можливість бронювання квитків наразі відключена.

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