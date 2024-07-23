Дополнительный поезд в Одессу из Киева - детали от Укрзализныци.

Вокзал в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В пиковый сезон жары и отдыха в Одессу будут отправляться дополнительные поезда из столицы. Так, до конца августа будет курсировать специальный поезд из Киева в Южную Пальмиру, чтобы все желающие могли посетить побережье Черного моря.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Читайте также:

Сообщение Укрзализныци о дополнительном поезде из Киева в Одессу. Фото: скриншот

Дополнительный поезд Интерсити №761/762 Киев — Одесса будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа. На маршруте есть вагоны с сидячими местами 1-го и 2-го класса.

Расписание

Отправление из Киева в 6:03, прибытие в Одессу в 13:34.

Обратный рейс будет отправляться из Одессы в 14.20, прибывать в Киев в 21.54.

"В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами" , — говорится в сообщении Укрзализныци.

Где купить билеты

Для удобства пассажиров билеты можно приобрести через:

Применение Укрзализныци;

Официальный сайт Укрзализныци;

Чат-бот;

Кассы вокзалов.

Стоимость билетов

В продаже доступны билеты в вагонах первого и второго класса. Следует напомнить, что это скоростной поезд, где все сидячие места. Следовательно, в вагоне первого класса одно место стоит 992 гривны. Тем временем за билет во втором классе нужно будет заплатить 509 гривен. Время в пути из Киева в Одессу занимает около 7 часов.

Больше о сообщениях с Одессой

Мы писали, что с 1 марта этого года проект аэротрансфера между Одессой и аэропортом Кишинев приобретает все большую популярность. Уже почти 1 500 человек воспользовались этой услугой.

Также мы сообщали, что запуск паромного сообщения между Украиной и Грузией (Черноморск — Батуми) снова отложен. Первоначально первый рейс планировали на 24 июля, однако дату отправки уже несколько раз меняли, а возможность бронирования билетов отключена.