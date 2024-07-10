Перший рейс поїзду Інтерсіті Київ — Одеса: деталі від УЗ

Будівля вокзалу "Одеса Головна". Фото: Новини.LIVE

Перший рейс новопризначеного поїзда Інтерсіті №761/762 за маршрутом Київ — Одеса прибув до приморського міста, повний відпочивальників. Високий попит на цей поїзд продовжується: наступний рейс також майже повністю розпроданий.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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"Бачимо стійкий попит і надалі — наступний рейс цього поїзда в обох напрямках теж розпроданий більше ніж на 95%", — йдеться у повідомлені УЗ.

Для цього сполучення використовуються модернізовані вагони, які раніше курсували між Києвом та Черніговом. На їхнє місце на маршруті Київ — Чернігів прийшов капітально відремонтований електропоїзд ЕД-9м, який пройшов ремонт на потужностях Укрзалізниці минулого року.

Вагон поїзду всередині. Фото: УЗ

Де купити квитки

Для зручності пасажирів квитки можна придбати через:

Вартість квитків

В продажу доступні квитки у вагонах першого та другого класу. Слід нагадати, що це швидкісний потяг де всі місця сидячі. Від так у вагоні першого класу одне місце коштує 992 гривні. Тим часом за квиток у другому класі слід буде заплатити 509 гривень. Час у дорозі з Києва до Одеси займає близько 7 годин.

Більше про сполучення з Одесою

Ми писали, що від 1 березня цього року проєкт аеротрансферу між Одесою та аеропортом Кишинів набуває все більшої популярності. Вже майже 1 500 людей скористалися цією послугою.

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