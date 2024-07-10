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Новый поезд из столицы успешно прибыл в Одессу

10 июля 2024 11:14
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Первый рейс поезда Интерсити Киев — Одесса: детали от УЗ
Здание вокзала "Одесса Главная". Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Первый рейс новоназначенного поезда Интерсити №761/762 по маршруту Киев — Одесса прибыл в приморский город, полный отдыхающих. Высокий спрос на поезд продолжается: следующий рейс также почти полностью распродан.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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"Видим устойчивый спрос и дальше — следующий рейс этого поезда в обоих направлениях тоже распродан более чем на 95%", — говорится в сообщении УЗ.

Для этого сообщения используются модернизированные вагоны, ранее курсировавшие между Киевом и Черниговом. На их место на маршруте Киев-Чернигов пришел капитально отремонтированный электропоезд ЭД-9м, который прошел ремонт на мощностях Укрзализныци в прошлом году.

Поезд УЗ
Поезд вагон внутри. Фото: УЗ

Где купить билеты

Для удобства пассажиров билеты можно приобрести через:

Стоимость билетов

В продаже доступны билеты в вагонах первого и второго класса. Следует напомнить, что это скоростной поезд где все сидячие места. Так в вагоне первого класса одно место стоит 992 гривны. Тем временем за билет во втором классе нужно будет заплатить 509 гривен. Время в пути из Киева в Одессу занимает около 7 часов.

Больше о сообщениях с Одессой

Мы писали, что с 1 марта этого года проект аэротрансфера между Одессой и аэропортом Кишинев приобретает все большую популярность. Уже почти 1500 человек воспользовались этой услугой.

Также мы писали, что из Одесщины снова откроется прямое сообщение с Грузией, которое было остановлено в начале полномасштабной войны. Речь идет о паре, который будет соединять порты Черноморска и Батуми.

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