Первый рейс поезда Интерсити Киев — Одесса: детали от УЗ

Здание вокзала "Одесса Главная". Фото: Новини.LIVE

Первый рейс новоназначенного поезда Интерсити №761/762 по маршруту Киев — Одесса прибыл в приморский город, полный отдыхающих. Высокий спрос на поезд продолжается: следующий рейс также почти полностью распродан.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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"Видим устойчивый спрос и дальше — следующий рейс этого поезда в обоих направлениях тоже распродан более чем на 95%", — говорится в сообщении УЗ.

Для этого сообщения используются модернизированные вагоны, ранее курсировавшие между Киевом и Черниговом. На их место на маршруте Киев-Чернигов пришел капитально отремонтированный электропоезд ЭД-9м, который прошел ремонт на мощностях Укрзализныци в прошлом году.

Поезд вагон внутри. Фото: УЗ

Где купить билеты

Для удобства пассажиров билеты можно приобрести через:

Стоимость билетов

В продаже доступны билеты в вагонах первого и второго класса. Следует напомнить, что это скоростной поезд где все сидячие места. Так в вагоне первого класса одно место стоит 992 гривны. Тем временем за билет во втором классе нужно будет заплатить 509 гривен. Время в пути из Киева в Одессу занимает около 7 часов.

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Мы писали, что с 1 марта этого года проект аэротрансфера между Одессой и аэропортом Кишинев приобретает все большую популярность. Уже почти 1500 человек воспользовались этой услугой.

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