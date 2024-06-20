Пором з Одещини до Батумі: Ukrferry поновили сполучення.

Пором Kaunas Seaways здійснює перевезення морем. Фото: Ukrferry.

З Одещини знову відкриється пряме сполучення з Грузією, яке було зупинене на початку повномасштабної війни. Йдеться про пором, який зʼєднуватиме порти Чорноморська та Батумі.

Про це повідомили на сайті перевізника Ukrferry.

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Рейси до Батумі

Найближчий рейс відбудеться 9 липня, а подорож триватиме близько 60 годин. Однак дати та час можуть мінятися, залежно від завантаження портів, погоди та роботи митної служби.

Розклад порому Чорноморськ — Батумі. Фото: скриншот

Пасажири переправлятимуться на поромі Kaunas Seaways, який споруджено у 1989 році на німецькій судноверфі "Матіас Тезен" у Вісмарі. З 2012 року він був переведений до акваторії Чорного моря та переданий в експлуатацію українській компанії Ukrferry для здійснення пасажирських перевезень до Болгарії, Грузії та Туреччини.

Як придбати квитки

Придбати квитки онлайн наразі неможливо. Попередня реєстрація проходить за мобільними номерами:

+380 (482) 34-76-63;

+380 (482) 34-76-79.

Більше про міжнародне сполучення

Ми раніше писали, що у Болградському районі, що на Одещині, з'явиться новий пункт пропуску. Там планують встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти".

Також ми повідомляли, що до війни молдавська сторона обговорювала з Україною та Румунією варіанти запуску пасажирського сполучення між Яссами та Одесою через Кишинів. Однак повномасштабне вторгнення цьому завадило, тож до проєкту планують повернутися після перемоги України.