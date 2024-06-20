Паром с Одесчины в Батуми: Ukrferry возобновили сообщение.

Паром Kaunas Seaways осуществляет перевозку по морю. Фото: Ukrferry.

С Одесчины снова откроется прямое сообщение с Грузией, которое было остановлено в начале полномасштабной войны. Речь идет о пароме, который будет соединять порты Черноморска и Батуми.

Об этом сообщили на сайте перевозчика Ukrferry.

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Ближайший рейс состоится 9 июля, а поездка продлится около 60 часов. Однако даты и время могут меняться в зависимости от загрузки портов, погоды и работы таможенной службы.

Расписание парома Черноморск — Батуми. Фото: скриншот

Пассажиры будут переправляться на пароме Kaunas Seaways, построенном в 1989 году на немецкой судоверфи "Матиас Тезен" в Висмаре. С 2012 года он был переведен в акваторию Черного моря и передан в эксплуатацию украинской компании Ukrferry для пассажирских перевозок в Болгарию, Грузию и Турцию.

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Больше о международном сообщении

Мы раньше писали, что в Болградском районе Одесской области появится новый пункт пропуска. Там планируют установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешты".

Также мы сообщали, что до войны молдавская сторона обсуждала с Украиной и Румынией варианты запуска пассажирского сообщения между Яссами и Одессой через Кишинев. Однако полномасштабное вторжение этому помешало, так что к проекту планируют вернуться после победы Украины.