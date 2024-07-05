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З Одеси до аеропорту Кишиневу швидко та комфортно — аеротрансфер  набирає популярність

5 липня 2024 15:23
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Аеротрансфером Одеса — Кишинів скористалися майже 1 500 людей
Аеропорт у Кишиневі. Фото: Facebook/ Chisinau International Airport
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Від 1 березня цього року проект аеротрансферу між Одесою та аеропортом Кишинів набуває все більшої популярності. Вже майже 1 500 людей скористалися цією послугою.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Аеротрансфер з Одеси до Кишиневу 

За допомогою цього сервісу, пасажири, які придбали квитки на рейси з відправленням або прильотом у Кишинів, можуть швидко та комфортно дістатись з Одеси до аеропорту і навпаки. Це здійснюється за попередньою реєстрацією та перевіркою представниками Держприкордонслужби.Проект також відзначився не лише зручністю для пасажирів, але й підтримкою українських військових. 

"За рахунок коштів, отриманих від перевезень, вже закуплено обладнання для військових на суму понад 150 тисяч гривень", — написав Олег Кіпер.

Аеротрансфер з Одеси до Кишеневу
Аеротрансфер Одеса — Кишинів. Фото: Новини.LIVE

Розклад поїздок

Аеротрансфер відправляється щоденно. Вартість проїзду становить 800 гривень, але для військових та членів їхніх сімей, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та учасників бойових дій діє знижка 50%.

  • Одеса: з автостанції "Старосінна" о 08:00;
  • Кишинів: з аеропорту о 17:00. 

Для реєстрації на аеротрансфер необхідно звернутись на сайт Одеської обласної державної адміністрації. Усю додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 063 312 90 85.

Більше про сполучення з Одесою

Ми писали, що Укрзалізниця додала нові рейси до Одеси на певні дати. Так, вже наступного тижня зі столиці курсуватиме швидкісний Інтерсіті. 

Також ми писали, що з Одещини знову відкриється пряме сполучення з Грузією, яке було зупинене на початку повномасштабної війни. Йдеться про пором, який зʼєднуватиме порти Чорноморська та Батумі.

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