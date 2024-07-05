Аеротрансфером Одеса — Кишинів скористалися майже 1 500 людей

Аеропорт у Кишиневі. Фото: Facebook/ Chisinau International Airport

Від 1 березня цього року проект аеротрансферу між Одесою та аеропортом Кишинів набуває все більшої популярності. Вже майже 1 500 людей скористалися цією послугою.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За допомогою цього сервісу, пасажири, які придбали квитки на рейси з відправленням або прильотом у Кишинів, можуть швидко та комфортно дістатись з Одеси до аеропорту і навпаки. Це здійснюється за попередньою реєстрацією та перевіркою представниками Держприкордонслужби.Проект також відзначився не лише зручністю для пасажирів, але й підтримкою українських військових.

"За рахунок коштів, отриманих від перевезень, вже закуплено обладнання для військових на суму понад 150 тисяч гривень", — написав Олег Кіпер.

Аеротрансфер Одеса — Кишинів. Фото: Новини.LIVE

Розклад поїздок

Аеротрансфер відправляється щоденно. Вартість проїзду становить 800 гривень, але для військових та членів їхніх сімей, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та учасників бойових дій діє знижка 50%.

Одеса : з автостанції "Старосінна" о 08:00;

: з автостанції "Старосінна" о 08:00; Кишинів: з аеропорту о 17:00.

Для реєстрації на аеротрансфер необхідно звернутись на сайт Одеської обласної державної адміністрації. Усю додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 063 312 90 85.

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