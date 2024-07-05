Аэротрансфером Одесса — Кишинев воспользовались почти 1500 человек

Из Одессы в аэропорт Кишинева быстро и комфортно — аэротрансфер набирает популярность
С 1 марта этого года проект аэротрансфера между Одессой и аэропортом Кишинев приобретает все большую популярность. Уже почти 1 500 человек воспользовались этой услугой.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Аэротрансфер из Одессы в Кишинев
С помощью этого сервиса пассажиры, которые приобрели билеты на рейсы с отправлением или прилетом в Кишинев, могут быстро и комфортно добраться из Одессы в аэропорт и наоборот. Это осуществляется по предварительной регистрации и проверке представителями Госпогранслужбы. Проект также отметился не только удобством для пассажиров, но и поддержкой украинских военных.
"За счет средств, полученных от перевозок, уже закуплено оборудование для военных на сумму более 150 тысяч гривен" , — написал Олег Кипер.
Расписание поездок
Аэротрансфер отправляется ежедневно. Стоимость проезда составляет 800 гривен, но для военных и членов семей, лиц с инвалидностью, ветеранов войны и участников боевых действий действует скидка 50%.
- Одесса: с автостанции "Старосенная" в 08:00;
- Кишинев: из аэропорта в 17:00.
Для регистрации на аэротрансфер необходимо обратиться на сайт Одесской облгосадминистрации. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 063 312 90 85 .
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