Аэротрансфером Одесса — Кишинев воспользовались почти 1500 человек

Аэропорт в Кишиневе. Фото: Facebook/ Chisinau International Airport

С 1 марта этого года проект аэротрансфера между Одессой и аэропортом Кишинев приобретает все большую популярность. Уже почти 1 500 человек воспользовались этой услугой.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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С помощью этого сервиса пассажиры, которые приобрели билеты на рейсы с отправлением или прилетом в Кишинев, могут быстро и комфортно добраться из Одессы в аэропорт и наоборот. Это осуществляется по предварительной регистрации и проверке представителями Госпогранслужбы. Проект также отметился не только удобством для пассажиров, но и поддержкой украинских военных.

"За счет средств, полученных от перевозок, уже закуплено оборудование для военных на сумму более 150 тысяч гривен" , — написал Олег Кипер.

Аэротрансфер Одесса – Кишинев. Фото: Новини.LIVE

Расписание поездок

Аэротрансфер отправляется ежедневно. Стоимость проезда составляет 800 гривен, но для военных и членов семей, лиц с инвалидностью, ветеранов войны и участников боевых действий действует скидка 50%.

Одесса : с автостанции "Старосенная" в 08:00;

: с автостанции "Старосенная" в 08:00; Кишинев: из аэропорта в 17:00.

Для регистрации на аэротрансфер необходимо обратиться на сайт Одесской облгосадминистрации. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 063 312 90 85 .

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