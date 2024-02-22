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З Одеси до Кишинева за чотири години — що відомо про перший аеротрансфер

22 лютого 2024 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З Одеси до Кишинева запустити перший аеротрансфер — що відомо про поїздку
Перший аеротрансфер з Одеси до Кишинева. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 22 лютого, вирушив перший тестовий трансфер з Одеси до Кишинівського аеропорту. Рейс курсуватиме зі Старосінної площі та розрахований на чотири години у дорозі, з яких 30 хвилин займає перевірка митного контролю. 

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій та дізналися усі подробиці рейсу. 

Перший аеротрансфер з Одеси

Після початку повномасштабного вторгнення політ цивільних суден у повітряному просторі України заборонили через небезпеку ворожих атак. Люди, які часто виїжджали за кордон, змушені використовувати аеропорти сусідніх країн, до яких треба було діставатися самостійно. Наразі цю проблему вдалося частково вирішити, запустивши аеротрансфер з Одеси до Кишинева. 

"Суть та місія цього проєкту полягає в тому, щоб громадяни України та іноземні громадяни, які прямують з Одеси через аеропорт Кишинів, мали можливість оперативно дібратися з Одеси до аеропорту", — сказав заступник голови Одеської обласної адміністрації Сергій Кропива. 

З Одеси до Кишинева за чотири години — що відомо про перший аеротрансфер - фото 1
Заступник голови Одеської обласної адміністрації Сергій Кропива. Фото: Новини.LIVE

Також в ОВА зазначають, що час маршруту становитиме близько чотирьох годин. Обласна влада намагається прискорити час проходження митного контролю та зменшити навантаження на кордоні.

"Час скорочується завдяки тому, що пасажири будуть надавати повністю інформацію відносно свого руху. Ця інформація буде спрямовуватись до прикордонної та митної служби. Було попередньо проговорено з прикордонною митною службою, і отриману інформацію вони зможуть перевіряти завчасно", — додав посадовець. 

З Одеси до Кишинева за чотири години — що відомо про перший аеротрансфер - фото 2
Автобус, який вирушив у рейс. Фото: Новини.LIVE

Як записатися на трансфер

Скористатися трансфером до аеропорту Кишинева можливо лише за наявності квитка на літак, а вартість такої послуги становить 800 гривень. Також діє система знижок до 50 відсотків для військовослужбовців, їхніх сімей, ветеранів та осіб з інвалідністю. Планується, що усі отримані з трансферу кошти підуть на потреби Збройних сил України. 

З Одеси до Кишинева за чотири години — що відомо про перший аеротрансфер - фото 3
Позначка про аеротрансфер у автівці. Фото: Новини.LIVE

Що кажуть пасажири

Пасажири позитивно реагують на запуск трансферу, адже таким чином відпаде проблема із запізненням на рейси. Також перевага такого маршруту в тому, що він курсує одразу до аеропорту. 

З Одеси до Кишинева за чотири години — що відомо про перший аеротрансфер - фото 4
Процес посадки на рейс. Фото: Новини.LIVE

"Дорога досить багато часу займає. Навіть був випадок, коли я запізнилася на літак лише тому, що ми затримались на митниці. Тому це дуже неприємно, і зараз я маю надію, що з аеротрансфером це буде відбуватись швидше, комфортніше, комфортабельніше, та не будемо стояти без сенсу в заторах", — каже пасажирка Вікторія. 

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що поновлення авіасполучення в нашій державі є важливим питанням. Проте, за його словами, для цього мають бути виконані певні умови.

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